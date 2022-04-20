Авиапарк ВВС Украины «несколько увеличился» — Арестович

20 апреля, 14:49
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Алексей Арестович не стал уточнять, каким именно способом ВСУ расширили свой авиапарк (Фото:ОПУ)

Алексей Арестович не стал уточнять, каким именно способом ВСУ расширили свой авиапарк (Фото:ОПУ)

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Советник главы Офиса президента Алексей Арестович подтвердил расширение авиационного парка Военно-воздушных сил ВСУ, но не стал уточнять детали.

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Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на представителя Пентагона Джона Кирби о якобы поставках Украине военных самолетов.

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В свою очередь командование Воздушных сил это опровергло.

Как объяснило военное руководство, речь идет о комплектующих и запчастях для ремонта самолетов, которые уже находятся на вооружении ВСУ, однако не готовы к эксплуатации, поскольку требуют восстановления.

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Комментируя эти сообщения, Арестович подтвердил расширение украинского авиапарка, но предпочел не уточнять, каким именно способом.

«Продолжает поступать вооружение и военная техника. Вы сегодня могли видеть сообщение о том, что поступили самолеты. Они (сообщения) противоречивы. Но давайте пока сформулируем это так: самолетный парк Воздушных сил ВСУ несколько увеличился. На этом пока все», — отметил он.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Военная помощь Самолеты ВВС Украины Алексей Арестович

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