Авиапарк ВВС Украины «несколько увеличился» — Арестович 20 апреля, 14:49 Цей матеріал також доступний українською Алексей Арестович не стал уточнять, каким именно способом ВСУ расширили свой авиапарк (Фото:ОПУ)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович подтвердил расширение авиационного парка Военно-воздушных сил ВСУ, но не стал уточнять детали.

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Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на представителя Пентагона Джона Кирби о якобы поставках Украине военных самолетов.

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В свою очередь командование Воздушных сил это опровергло.

Как объяснило военное руководство, речь идет о комплектующих и запчастях для ремонта самолетов, которые уже находятся на вооружении ВСУ, однако не готовы к эксплуатации, поскольку требуют восстановления.

Комментируя эти сообщения, Арестович подтвердил расширение украинского авиапарка, но предпочел не уточнять, каким именно способом.

«Продолжает поступать вооружение и военная техника. Вы сегодня могли видеть сообщение о том, что поступили самолеты. Они (сообщения) противоречивы. Но давайте пока сформулируем это так: самолетный парк Воздушных сил ВСУ несколько увеличился. На этом пока все», — отметил он.

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