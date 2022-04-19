У Украины сейчас больше истребителей, чем две недели назад — Пентагон
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби (Фото:Office of the Secretary of Defense)
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сказал, что другие страны передали Украине дополнительные запчасти, которые позволят нашей стране поднять в воздух больше самолетов.
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«Не вдаваясь в то, что поставляют другие страны, скажу, что они [украинцы] получили дополнительные платформы и детали, чтобы иметь возможность увеличить свой флот, размер своего авиапарка. Пожалуй, остановлюсь на этом… Под платформой в данном случае имеется в виду летательный аппарат», — заявил Кирби во время брифинга 19 апреля.
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На том же брифинге представитель Пентагона сказал, что Украина «получила от других стран танки», запчасти и помощь для ремонта танков и самолетов:
«Сейчас у них [украинцев] больше истребителей, чем было две недели назад. Это не случайность, это благодаря тому, что другие страны, у которых есть опыт с такими типами самолетов, смогли помочь им поднять в небо больше самолетов».
Позже на уточняющий вопрос журналистки Кирби ответил, что теперь у Украины больше «рабочих истребителей».
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Ранее президент Владимир Зеленский призывал срочно передать Украине тяжелую артиллерию, тяжелую бронетехнику, системы ПВО и самолеты, чтобы наша страна могла продолжать защищаться от российской агрессии.
С начала полномасштабного вторжения в Украину благодаря действиям украинских защитников Россия потеряла 169 самолетов, 150 вертолетов и 158 БПЛА. В то же время Воздушные Силы ВСУ подчеркивали, что у российских оккупантов есть доступ к более современным радарам и ракетным технологиям, они значительно превосходят украинские ВС по количеству и передовым технологиям.
Воздушные Силы неоднократно призывали западных партнеров передать Украине более современные истребители и средства ПВО.
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