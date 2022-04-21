Работа Stinger и Starstreak. ПВО Украины сбила российский штурмовик и беспилотник
Воздушные объекты оккупантов поразили Stinger и Starstreak. (Фото:Генеральний штаб ЗСУ/Facebook)
Подразделения ПВО Украины сбили штурмовик Су-25 и БПЛА Орлан-10 российских оккупантов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.
Война России против Украины — главные события 21 апреля
«Сегодня 21 апреля подразделениями противовоздушной обороны воинских частей Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины были сбиты штурмовик Су-25 и многоцелевой беспилотный авиационный комплекс Орлан-10», — говорится в сообщении.
Отмечается, что воздушные объекты оккупантов поразили Stinger и Starstreak.
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