Работа Stinger и Starstreak. ПВО Украины сбила российский штурмовик и беспилотник 21 апреля, 16:31 Цей матеріал також доступний українською Воздушные объекты оккупантов поразили Stinger и Starstreak. (Фото:Генеральний штаб ЗСУ/Facebook)

Подразделения ПВО Украины сбили штурмовик Су-25 и БПЛА Орлан-10 российских оккупантов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

«Сегодня 21 апреля подразделениями противовоздушной обороны воинских частей Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины были сбиты штурмовик Су-25 и многоцелевой беспилотный авиационный комплекс Орлан-10», — говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что воздушные объекты оккупантов поразили Stinger и Starstreak.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.