Спасибо, Stinger. ВСУ уничтожили два российских вертолета Ми-8
Украинский военнослужащий (Фото:Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України / Facebook)
Вооруженные силы Украины сбили российский вертолет Ми-8. Отмечается, когда за вражеским экипажем прилетел другой вертолет, то украинские военнослужащие его уничтожили.
Война России против Украины — главные события 22 апреля
Об этом сообщает командование десантно-штурмовых войск ВСУ.
В частности, украинским военным в уничтожении вертолета помог переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger.
«Впоследствии другой российский вертолет, пытаясь эвакуировать возможно уцелевший экипаж, был успешно уничтожен нашими боевыми побратимами из подразделения морской пехоты», — говорится в сообщении.
Ранее в Запорожской области Нацгвардия уничтожила вражеский вертолет К-52 Аллигатор.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.