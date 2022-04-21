Спасибо, Stinger. ВСУ уничтожили два российских вертолета Ми-8

21 апреля, 22:06
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Украинский военнослужащий (Фото:Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України / Facebook)

Украинский военнослужащий (Фото:Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України / Facebook)

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Вооруженные силы Украины сбили российский вертолет Ми-8. Отмечается, когда за вражеским экипажем прилетел другой вертолет, то украинские военнослужащие его уничтожили.

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Об этом сообщает командование десантно-штурмовых войск ВСУ.

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В частности, украинским военным в уничтожении вертолета помог переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=XWlfd_kyEEw

«Впоследствии другой российский вертолет, пытаясь эвакуировать возможно уцелевший экипаж, был успешно уничтожен нашими боевыми побратимами из подразделения морской пехоты», — говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua/videos/789650082008667/

Ранее в Запорожской области Нацгвардия уничтожила вражеский вертолет К-52 Аллигатор.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Ми-8 Война России против Украины

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