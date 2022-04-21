Спасибо, Stinger. ВСУ уничтожили два российских вертолета Ми-8 21 апреля, 22:06 Цей матеріал також доступний українською Украинский военнослужащий (Фото:Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України / Facebook)

Вооруженные силы Украины сбили российский вертолет Ми-8. Отмечается, когда за вражеским экипажем прилетел другой вертолет, то украинские военнослужащие его уничтожили.

Война России против Украины — главные события 22 апреля

Об этом сообщает командование десантно-штурмовых войск ВСУ.

В частности, украинским военным в уничтожении вертолета помог переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger.

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«Впоследствии другой российский вертолет, пытаясь эвакуировать возможно уцелевший экипаж, был успешно уничтожен нашими боевыми побратимами из подразделения морской пехоты», — говорится в сообщении.

Ранее в Запорожской области Нацгвардия уничтожила вражеский вертолет К-52 Аллигатор.

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