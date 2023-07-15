Военный пропал без вести: что делать и куда обращаться семье для розыска — советы юриста 15 июля, 15:58 Пропавшие без вести военные — как подать в розыск, что делать семье, какие выплаты и льготы предусмотрены законом (Фото:Радио Свободная Европа/Радио Свобода/Сергей Нужненко через REUTERS)

Когда военный не выходит на связь, его родственники начинают его разыскивать. В Украине ввели Единый реестр пропавших без вести лиц, а также существует порядок, как и куда обращаться, если есть сомнения относительно исчезновения военного.

Объяснение юриста Василий Кисиль и партнеры / Фото: пресс-служба

В Украине с мая 2023 года действует Единый реестр пропавших без вести лиц. Розыском пропавших без вести занимаются несколько ведомств, в том числе, их всегда ищут среди списков пленных в России. Семьи, у которых военный пропал без вести, имеют право на денежные выплаты и льготы от государства.

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Юристы Василь Кисиль и Партнеры объяснили NV, как родственники могут подать в розыск пропавшего военного, что делают различные ведомства и как идут его поиски, а также, когда в как оформляются выплаты и льготы для семьи такого военного.

Кто может обратиться в ТЦК с запросом о местонахождении военного

Близкие родственники, предусмотренные законом могут с заявлением обратиться в ТЦК относительно местонахождения воина. К близким родственникам относятся:

муж, жена;

отец, мать; отчим, мачеха;

сын, дочь, пасынок, падчерица;

родной брат, родная сестра; дед, бабка, прадед, прабабка, внук, внучка, правнук, правнучка;

усыновитель или усыновленный, опекун или попечитель, лицо, находящееся под опекой или попечительством, а также лица, которые совместно проживают, связаны общим бытом и имеют взаимные права и обязанности, в том числе лица, которые совместно проживают, но не состоят в браке.

Как признать воина без вести пропавшим при особых обстоятельствах

1) Если боец более 3 дней не выходит на связь — попробуйте по телефону получить информацию у командира в/ч или собратьев. Если они не отвечают или подтверждают исчезновение, действуйте дальше.

2) Если вы близкий родственник или член семьи, обратитесь в ТЦК по месту вашего проживания или месту призыва бойца с запросом о его местонахождении. Если в ТЦК нет информации, они должны направить запрос к командиру в/ч и предоставить вам ответ.

3) Если есть подтвержденная информация о пропаже родственника, руководитель ТЦК в течение 7 дней предоставит вам официальное Уведомление о пропаже лица без вести.

4) Не дожидаясь ответа ТЦК и СП, позвоните на горячую линию Национального Информационного Бюро по телефону 1648 и заявите об исчезновении бойца. Также можно дополнительно позвонить к Уполномоченному Минреинтеграции по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах (O-8OO-339−247), СБУ (O67−65O-83−32; O98-O87−36-O1), МВД (O-894−2O1−866), Международного Комитета Красного Креста в Украине (O-8OO-3OO-155).

5) Обратитесь в отделение Нацполиции по месту вашего пребывания с заявлением о пропаже человека. По возможности лучше подавать заявление лично, а не через горячую линию. Вместе с заявлением предоставьте полиции любую информацию, которая может помочь в поисках (последнее местонахождение и время контакта, особые приметы и т. д. ). Если полиция предлагает вам сдать биоматериал ДНК, сделайте это.

6) Нацполиция в течение 24 часов вносит информацию в Единый реестр досудебных расследований и начинает уголовное производство по факту исчезновения. Будьте на связи с полицией и получите от них выписку из Единого реестра досудебных расследований.

7) Нацполиция в течение 3 дней информирует о заявлении Уполномоченного Минреинтеграции по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

8) Уполномоченный в течение 24 часов после получения информации от полиции вносит данные о лице в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. С этого момента лицо приобретает статус пропавшего без вести при особых обстоятельствах.

Порядок действий после признания без вести пропавшим и розыск

После внесения лица в Реестр вы можете обратиться к нотариусу с просьбой установить опеку над имуществом этого лица даже до принятия решения суда о признании безвестно отсутствующим. Внесение лица в Реестр не лишает родственников права обращаться в суд с заявлением о признании лица безвестно отсутствующим.

Нацполиция и Уполномоченный ведут розыск пропавшего без вести лица. Если вы близкий родственник или член семьи, вы имеете право получать информацию о ходе и результатах розыска.

Выплаты за безвестно отсутствующего бойца — кто имеет право

Пока идет розыск, обратитесь к командиру в/ч с заявлением о выплате вам денежного обеспечения безвестно отсутствующего бойца. На получение выплат имеют право:

жена ( муж);

муж); совершеннолетние дети или законные представители несовершеннолетних детей — в случае отсутствия;

иждивенцы или родители равными долями — если нет детей или их представителей.

Сумма выплат безвестно пропавшего воина — 100 тысяч гривен в месяц.

Выплата за безвестно отсутствующего бойца — документы

Для получения подается заявление, к заявлению нужно приложить:

копии 1−2 страниц паспорта и страницу о прописке (или отдельную справку о прописке) совершеннолетних членов семьи;

свидетельства о браке;

свидетельств о рождении детей;

идентификационного кода.

Командир в/ч должен рассмотреть документы и в течение 15 дней принять решение о выплате и уведомить вас. Если вы получили отказ, можно переподать документы или обжаловать его в суде. Выплаты осуществляются ежемесячно по приказам командира в/ч до дня вступления в силу решения суда о признании лица безвестно отсутствующим или умершим или полного выяснения обстоятельств захвата бойца в плен.

Признание безвестно отсутствующим

Если прошел год с момента получения последних данных о месте пребывания лица, вы имеете право обращаться в местный общий суд по своему месту жительства или по последнему известному месту жительства или пребывания родственника с заявлением о признании его безвестно отсутствующим.

Решение суда о признании лица безвестно отсутствующим не является основанием для прекращения его розыска Нацполицией. Розыск прекращается в течение 3 дней после установления места пребывания лица, его места захоронения или местонахождения останков.

Также если Уполномоченный получит достоверную информацию о смерти без вести пропавшего лица (например по результатам сопоставления ДНК) — он оформит Заключение о наличии обстоятельств, свидетельствующих о смерти, и направит его вам.

Льготы родственникам безвестно отсутствующего

Родственники безвестно отсутствующего бойца имеют право на ряд льгот, установленных Законом «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей». Кроме этого, члены семьи безвестно отсутствующего имеют право на оформление статуса члена семьи умершего Защитника/Защитницы.

Нетрудоспособные члены семьи, находившиеся на содержании бойца, также имеют право оформить пенсию в связи с потерей кормильца по Закону О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц.