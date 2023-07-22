Выплата 100 тысяч за ранение. Как не потерять выплаты военным в случае ранения и какой алгоритм действий воина — инструкция юристов 22 июля, 08:48 Как военным оформить получение 100 тысяч гривен ежемесячно за ранения — советы юристов (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Государство обязалось выплачивать военным за ранения боевые 100 тысяч гривен. Однако процесс получения некоторых документов и банальные правила поведения, если их не знать, могут лишить военного не только льгот и выплат, но и лечения. Юристы объяснили, на что надо обращать внимание военным во время лечения в госпитале, за рубежом или в отпуске для лечения.

Объяснение юриста Василий Кисиль и партнеры / Фото: пресс-служба

Военные в Украине получают выплаты в размере 100 тысяч гривен во время лечения на стационаре, даже если они за границей, или в отпуске по лечению.

Юристы Василь Кисиль и партнеры объяснили NV, на что военным надо обращать внимание, чтобы получить выплаты за ранения и правильно оформить документы, которые потом могут понадобиться для оформления пенсии или пособия по инвалидности.

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Боевые выплаты в размере 100 тысяч грн в месяц должны выплачиваться раненым, которые находятся на стационарном лечении в госпитале (в т.ч. за рубежом), включая время перемещения, или в отпуске для лечения по постановлению ВВК.

Выплаты за ранения — что можно и чего нельзя делать

Юристы составили список советов, которые помогут не потерять боевые выплаты преждевременно:

1. Убедитесь, что командир в/ч сделал запись в журнале боевых действий о вашем ранении.

2. Не пишите рапорт об отказе от эвакуации в случае ранения.

3. Не употребляйте алкоголь и наркотики (без назначения врача) с момента ранения и до окончания лечения — это основание для лишения боевых.

4. Если вы вылечились, вернулись в в/ч и еще не проходили ВВК — не пишите рапорт о прибытии по окончании лечения. Сначала надо пройти ВВК, поэтому, просите у командира в/ч направление на ВВК.

5. Важно получить от командира в/ч Справку об обстоятельствах травмы до прохождения ВВК. Без нее ВВК не сможет установить связь ранения с защитой Родины.

«В таком случае вам не выплатят боевые и могут не предоставить единовременную денежную помощь в связи с потерей трудоспособности/инвалидностью», — предупреждают юристы.

6. Не нарушайте режим лечения и не уклоняйтесь от ВВК — как результат, вас могут выписать из больницы без медосмотра, лишить боевых и шансов на дальнейшие льготы.

7. Проследите, чтобы ваше Постановление ВВК о причинной связи ранения с защитой Родины получил командир в/ч. Иначе он не включит вас в список на выплату боевых.

8. После выписки из больницы нельзя самовольно ехать домой, даже если вы все еще нуждаетесь в восстановлении. Это можно делать только в случае, если командир в/ч предоставил вам отпуск на основании постановления ВВК. Иначе это может быть расценено как дезертирство.

9. Всегда просите оригинальный экземпляр или заверенную копию любого документа, который оформляется в отношении вас (справка об обстоятельствах травмы, эпикриз, свидетельство о болезни, постановления ВВК и т. д. ). Это может сильно помочь при получении статуса УБД или инвалидности.