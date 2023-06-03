Общая мобилизация. Как обжаловать результаты ВВК и куда обращаться военнослужащим — объяснение юриста 3 июня, 20:39 Мобилизация: как обжаловать решение ВВК в Украине — основания, документы, варианты обращения (Фото:facebook.com/okPivden/)

В Украине военные после ранения и лечения проходят военно-врачебную комиссию для определения степени годности к службе. Юристы сообщают о практике, когда ВВК занижает степень последствий ранений и отправляет военных на фронт. Как обжаловать заключение ВВК, которым было установлено отсутствие оснований для увольнения?

Объяснение юриста Василий Кисиль и партнеры / Фото: пресс-служба

Общая мобилизация и военное положение продолжаются в Украине с 24 февраля 2022 года. Мобилизации подлежат все мужчины от 18 до 60 лет. После мобилизации в случае ранения военные проходят бесплатное лечение в госпитале. После лечения военнослужащие по направлению проходят ВВК для определения степени годности к службе.

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Юристы Василь Кисиль и партнеры рассказали NV, как и когда можно обжаловать решение ВВК — когда и куда обращаться за помощью.

«К сожалению, военнослужащие часто сталкиваются с тем, что ВВК при определении их пригодности к военной службе неправомерно игнорируют имеющиеся заболевания, травмы и ранения или же признают их такими, которые не мешают прохождению военной службы. Однако, получение такого заключения ВВК еще не означает окончательного признания военнослужащего годным к военной службе, поскольку его решение можно обжаловать в административном или судебном порядке», — сообщают юристы.

Когда можно обжаловать ВВК в Украине

Обжаловать решение ВВК можно сразу после его принятия. Однако этот факт не освобождает от его выполнения. К основаниям для обжалования решения ВВЛ относятся:

неучет существующего заболевания, травмы или ранения;

неучет взаимосвязи двух или более заболеваний, травм или ранений;

избрание более низкой степени нарушения функций организма вследствие заболевания, травмы или ранения, чем есть на самом деле;

нарушение процедуры проведения медицинского осмотра, например, установление факта отсутствия/меньшей тяжести течения заболевания врачом ненадлежащей специализации;

отсутствие указания на пригодность к конкретным видам военной службы и возможность или невозможность осуществления тех или иных военных обязанностей военнослужащим в случае признания его ограниченно годным.

Обжалование решения ВВК в вышестоящей инстанции

При обжаловании заключения ВВК в административном порядке, необходимо обратиться в ВВК, которая стоит выше в иерархии военно-врачебных комиссий, чем та ВВК, которая предоставила заключение о годности к военной службе. К таким вышестоящим ВВК относятся ВВК региона и Центральная ВВК, которая занимает самую высокую позицию в этой административной иерархии.

В обращении к вышестоящей ВВК необходимо указать на несогласие с заключением ВВК низшего уровня и на основания для его обжалования, выразить просьбу о проведении повторного медицинского осмотра той ВВК, к которой направляется это обращение. К обращению необходимо приложить все документы, предоставленные ВВК, заключение которой обжалуется. По возможности, стоит также приложить результаты предыдущих медицинских исследований и другие документы, подтверждающие серьезность заболевания, травмы или ранения, на основании которых требуется проведение повторного медицинского осмотра (например, выписка из больницы, история болезни, медицинская карта).

Рассмотрение таких обращений происходит в соответствии с требованиями Закона Украины Об обращениях граждан. При этом, обжалование заключения ВВК не останавливает его действие — то есть, до получения заключения вышестоящей ВВК о непригодности к военной службе, военнослужащий должен продолжать ее несения.

Выводы региональных ВВК, в которых можно обжаловать выводы нижестоящих ВВК, можно в свою очередь обжаловать в Центральной ВВК.

Обжалование решения ВВК через суд

Решение Центральной ВВК можно обжаловать только в административном суде.

При этом, обращение в суд является самостоятельным способом защиты, поэтому в суд можно обращаться сразу, не обжалуя заключение ВВК в административном порядке. Таким образом, военнослужащие могут определять способ защиты своих прав по своему усмотрению, выбирая между обжалованием заключения ВВК в вышестоящей ВВК или его обжалованием в административном суде на каждом этапе.

Сроки и документы для обжалования ВВК в суде

Для обжалования решения ВВК в судебном порядке, необходимо обратиться с соответствующим иском в административный суд по местонахождению соответствующей ВВК или по местонахождению заявителя. При обращении в суд, стоит также подать заявление об обеспечении иска, в котором просить суд обязать приостановить действие оспариваемого заключения ВВК до принятия решения по существу спора.

Срок для обращения в суд для обжалования решения ВВК составляет шесть месяцев со дня получения решения ВВК, если такое не обжаловалось в административном порядке, и три месяца, если оно обжаловалось в вышестоящей ВВК, со дня получения решения такой вышестоящей ВВК по результатам рассмотрения соответствующего обращения.

Обжалование решения ВВК / Фото: NV.ua

Обжалование решения ВВК / Фото: NV.ua

Обжалование решения ВВК / Фото: NV.ua

Обжалование решения ВВК в административном порядке является более быстрым и дешевым, однако обжалование в судебном порядке, вероятно, дает более высокие шансы предотвратить злоупотребления со стороны ВВК и остается единственным инструментом, который остается после получения решения Центральной ВВК о годности к военной службе.