Розыск, выплаты и освобождение. Что делать семье украинского военного, попавшего в плен — советы юриста 29 июля, 20:12 Пленные — что делать семье военного, попавшего в плен, что известно о возвращении (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

В Украине военные, которые попали в плен во время военного положения разыскиваются и подлежат обмену. Если семьи военных получают сведения о попадании в плен, они могут обратиться в несколько учреждений для розыска и обмена героев. Также они имеют право на выплаты за попадание военного в плен.

Объяснение юриста Василий Кисиль и партнеры / Фото: пресс-служба

Военные во время выполнения долга могут попасть в плен к россиянам. Когда есть возможность, родным об этом сообщают военные, которые служили вместе с ними, а иногда об этом узнают сами родственники по телефону или другими способами связи.

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Юристы Василь Кисиль и партнеры рассказали NV, что делать семье военного, попавшего в плен россиян, какие выплаты они могут получить, куда обращаться и что известно об обмене.

Украинские военнопленные — кто является близким родственником

Членом семьи военнослужащего для целей выплаты денежного обеспечения являются:

жена ( муж);

муж); в случае ее ( его) отсутствия — совершеннолетние дети, проживающие вместе с ней ( ним);

его) отсутствия — совершеннолетние дети, проживающие вместе с ней ним); законные представители или усыновители несовершеннолетних детей ( инвалидов с детства — независимо от их возраста);

инвалидов с детства — независимо от их возраста); лица, находящиеся на содержании военнослужащих;

родители равными долями, если военнослужащие не состоят в браке и не имеют детей.

Сообщение о захвате в плен

В случае получения информации о том, что ваш родственник-военнослужащий попал в плен, придерживайтесь такого алгоритма действий.

1. Выясните все возможные подробности захвата в плен военнослужащего и соберите соответствующие доказательства.

Подробные сведения об обстоятельствах захвата военнослужащего в плен следует узнавать у непосредственного командира, командира воинской части, собратьев, самого пленного, через интернет-ресурсы и тому подобное.

Доказательствами в подтверждение факта пребывания военнослужащего в плену могут быть:

аудиозаписи телефонных разговоров;

скриншоты текстовых сообщений;

фото-/видеоматериалы с интернет-ресурсов и тому подобное.

В дальнейшем эти данные следует передать уполномоченным органам, которые будут заниматься поиском и возвращением пленного.

2. Обратитесь в Национальное информационное бюро.

Национальное информационное бюро (НИБ) является специальным органом, осуществляющим сбор и обобщение данных о военнопленных и передает информацию в правоохранительные органы, международные мониторинговые миссии, организации для ведения переговоров по их освобождению.

Сообщить НИБ о захвате в плен можно несколькими способами:

позвонить на круглосуточную горячую линию 1648 ( в пределах Украины) или +38 ( 044) 287 81 65 ( для звонков из-за рубежа);

в пределах Украины) или +38 044) 287 81 65 для звонков из-за рубежа); с помощью чат-ботов в Telegram и в Viber;

через заполнение формы, предварительно зарегистрировавшись в личном кабинете на сайте НИБ.

3. Обратитесь в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных Службы безопасности Украины.

Сообщить в Объединенный центр о захвате в плен по форме можно несколькими способами:

позвонить по телефону +38 ( 067) 650 83 32 или +38 ( 098) 087 36 01 ( круглосуточно);

067) 650 83 32 или +38 098) 087 36 01 круглосуточно); на электронную почту united.centre.ssu@gmail.com.

4. Обратитесь в Национальную полицию.

Сообщить в Национальную полицию о захвате в плен можно несколькими способами:

позвонить на горячую линию +38 ( 089) 420 18 67 ( круглосуточно);

089) 420 18 67 круглосуточно); подать письменное заявление непосредственно в территориальное подразделение полиции по месту вашего проживания.

В заявлении следует отметить:

1) всю известную вам информацию об обстоятельствах захвата в плен;

2) сведения о пленном:

дата и место захвата в плен;

анкетные данные пленного;

номер воинской части;

должность, звание, номер военного билета или жетона;

особые приметы пленного ( рубцы, татуировки, родинки);

рубцы, татуировки, родинки); данные о других лицах, которым также может быть известно о факте плена, и тому подобное;

На основании вашего заявления орган досудебного расследования откроет уголовное производство.

5. Зафиксируйте регистрационный номер заявления и обязательно настаивайте на получении выписки из Единого реестра досудебных расследований, где будет указано ФИО следователя, с которым в дальнейшем вы будете контактировать по ходу досудебного расследования.

6. Обратитесь в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Для получения консультаций по юридическим, процедурным вопросам, связанным с пребыванием военного в плену, а также социального и психологического сопровождения вы можете обратиться в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными:

позвонить по телефону 0800300529 ( в пределах Украины) или +38(044)3904390 ( для звонков из-за рубежа);

в пределах Украины) или +38(044)3904390 для звонков из-за рубежа); на электронный адрес koord.shtab@gmail.com;

по адресу общественной приемной: г. Киев, ул. Спасская, 37.

Выплаты семье военнопленного

7. Обратитесь в воинскую часть, где проходил службу военнопленный.

Если вы относитесь к членам семьи военнослужащего, попавшего в плен, то имеете право на выплату денежного обеспечения в размере должностного оклада по последнему месту службы. Выплаты осуществляются ежемесячно по приказам командира воинской части до полного выяснения обстоятельств захвата бойца в плен или до дня его освобождения включительно.

«Право на выплату денежного обеспечения отсутствует, если ваш родственник-военнослужащий сдался в плен добровольно, или самовольно оставил воинскую часть, или место службы, или дезертировал», — предупреждают юристы.

Для получения денежного обеспечения подайте заявление на имя командира воинской части. К заявлению нужно приложить копии следующих документов:

паспорта совершеннолетних членов семьи с данными о ФИО и регистрации места жительства ( пребывания);

пребывания); справки о регистрации места жительства ( пребывания) членов семьи ( в случае отсутствия такой информации в паспорте);

пребывания) членов семьи в случае отсутствия такой информации в паспорте); свидетельства о браке ( в случае наличия);

в случае наличия); свидетельства о рождении детей ( при наличии).

Командир воинской части должен рассмотреть заявление и приложенные документы в течение 15 дней и сообщить вам о принятом решении. Решение об отказе в выплате денежного обеспечения можно обжаловать в судебном порядке.

Информация об освобождении пленных

Ожидайте информацию о статусе военнопленного. НИБ будет контактировать с вами в случае, если будет необходимо выяснить дополнительную информацию, а также для подтверждения информации о том, что военнослужащий находится в плену.

Списки освобожденных лиц не разглашаются даже после возвращения из плена из соображений безопасности.

Всем освобожденным лицам в течение часа после освобождения предоставляется возможность связаться с родными и близкими. Если после обмена освобожденное лицо не вышло с вами на связь — обратитесь на горячую линию НИБ по номеру 1648.

«Официальные переговоры по освобождению военнопленных осуществляет исключительно государство в лице уполномоченных органов. Остерегайтесь лиц, которые за денежное вознаграждение предлагают вам помочь с освобождением родственника из плена, чтобы не стать жертвой мошенников», — отметили эксперты.

Захват в плен гражданских лиц

Захват в плен гражданского лица В случае получения информации о том, что ваш родственник гражданский попал в плен, придерживайтесь алгоритма действий, указанного в этих рекомендациях, кроме пунктов об обращении в воинскую часть и получения выплаты 100 тысяч гривен.