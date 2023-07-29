Розыск, выплаты и освобождение. Что делать семье украинского военного, попавшего в плен — советы юриста
Пленные — что делать семье военного, попавшего в плен, что известно о возвращении (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)
В Украине военные, которые попали в плен во время военного положения разыскиваются и подлежат обмену. Если семьи военных получают сведения о попадании в плен, они могут обратиться в несколько учреждений для розыска и обмена героев. Также они имеют право на выплаты за попадание военного в плен.
Военные во время выполнения долга могут попасть в плен к россиянам. Когда есть возможность, родным об этом сообщают военные, которые служили вместе с ними, а иногда об этом узнают сами родственники по телефону или другими способами связи.
Юристы Василь Кисиль и партнеры рассказали NV, что делать семье военного, попавшего в плен россиян, какие выплаты они могут получить, куда обращаться и что известно об обмене.
Украинские военнопленные — кто является близким родственником
Членом семьи военнослужащего для целей выплаты денежного обеспечения являются:
- жена (муж);
- в случае ее (его) отсутствия — совершеннолетние дети, проживающие вместе с ней (ним);
- законные представители или усыновители несовершеннолетних детей (инвалидов с детства — независимо от их возраста);
- лица, находящиеся на содержании военнослужащих;
- родители равными долями, если военнослужащие не состоят в браке и не имеют детей.
Сообщение о захвате в плен
В случае получения информации о том, что ваш родственник-военнослужащий попал в плен, придерживайтесь такого алгоритма действий.
1. Выясните все возможные подробности захвата в плен военнослужащего и соберите соответствующие доказательства.
Подробные сведения об обстоятельствах захвата военнослужащего в плен следует узнавать у непосредственного командира, командира воинской части, собратьев, самого пленного, через интернет-ресурсы и тому подобное.
Доказательствами в подтверждение факта пребывания военнослужащего в плену могут быть:
- аудиозаписи телефонных разговоров;
- скриншоты текстовых сообщений;
- фото-/видеоматериалы с интернет-ресурсов и тому подобное.
В дальнейшем эти данные следует передать уполномоченным органам, которые будут заниматься поиском и возвращением пленного.
2. Обратитесь в Национальное информационное бюро.
Национальное информационное бюро (НИБ) является специальным органом, осуществляющим сбор и обобщение данных о военнопленных и передает информацию в правоохранительные органы, международные мониторинговые миссии, организации для ведения переговоров по их освобождению.
Сообщить НИБ о захвате в плен можно несколькими способами:
- позвонить на круглосуточную горячую линию 1648 (в пределах Украины) или +38 (044) 287 81 65 (для звонков из-за рубежа);
- с помощью чат-ботов в Telegram и в Viber;
- через заполнение формы, предварительно зарегистрировавшись в личном кабинете на сайте НИБ.
3. Обратитесь в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных Службы безопасности Украины.
Сообщить в Объединенный центр о захвате в плен по форме можно несколькими способами:
- позвонить по телефону +38 (067) 650 83 32 или +38 (098) 087 36 01 (круглосуточно);
- на электронную почту united.centre.ssu@gmail.com.
4. Обратитесь в Национальную полицию.
Сообщить в Национальную полицию о захвате в плен можно несколькими способами:
- позвонить на горячую линию +38 (089) 420 18 67 (круглосуточно);
- подать письменное заявление непосредственно в территориальное подразделение полиции по месту вашего проживания.
В заявлении следует отметить:
1) всю известную вам информацию об обстоятельствах захвата в плен;
2) сведения о пленном:
- дата и место захвата в плен;
- анкетные данные пленного;
- номер воинской части;
- должность, звание, номер военного билета или жетона;
- особые приметы пленного (рубцы, татуировки, родинки);
- данные о других лицах, которым также может быть известно о факте плена, и тому подобное;
На основании вашего заявления орган досудебного расследования откроет уголовное производство.
5. Зафиксируйте регистрационный номер заявления и обязательно настаивайте на получении выписки из Единого реестра досудебных расследований, где будет указано ФИО следователя, с которым в дальнейшем вы будете контактировать по ходу досудебного расследования.
6. Обратитесь в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Для получения консультаций по юридическим, процедурным вопросам, связанным с пребыванием военного в плену, а также социального и психологического сопровождения вы можете обратиться в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными:
- позвонить по телефону 0800300529 (в пределах Украины) или +38(044)3904390 (для звонков из-за рубежа);
- на электронный адрес koord.shtab@gmail.com;
- по адресу общественной приемной: г. Киев, ул. Спасская, 37.
Выплаты семье военнопленного
7. Обратитесь в воинскую часть, где проходил службу военнопленный.
Если вы относитесь к членам семьи военнослужащего, попавшего в плен, то имеете право на выплату денежного обеспечения в размере должностного оклада по последнему месту службы. Выплаты осуществляются ежемесячно по приказам командира воинской части до полного выяснения обстоятельств захвата бойца в плен или до дня его освобождения включительно.
«Право на выплату денежного обеспечения отсутствует, если ваш родственник-военнослужащий сдался в плен добровольно, или самовольно оставил воинскую часть, или место службы, или дезертировал», — предупреждают юристы.
Для получения денежного обеспечения подайте заявление на имя командира воинской части. К заявлению нужно приложить копии следующих документов:
- паспорта совершеннолетних членов семьи с данными о ФИО и регистрации места жительства (пребывания);
- справки о регистрации места жительства (пребывания) членов семьи (в случае отсутствия такой информации в паспорте);
- свидетельства о браке (в случае наличия);
- свидетельства о рождении детей (при наличии).
Командир воинской части должен рассмотреть заявление и приложенные документы в течение 15 дней и сообщить вам о принятом решении. Решение об отказе в выплате денежного обеспечения можно обжаловать в судебном порядке.
Информация об освобождении пленных
Ожидайте информацию о статусе военнопленного. НИБ будет контактировать с вами в случае, если будет необходимо выяснить дополнительную информацию, а также для подтверждения информации о том, что военнослужащий находится в плену.
Списки освобожденных лиц не разглашаются даже после возвращения из плена из соображений безопасности.
Всем освобожденным лицам в течение часа после освобождения предоставляется возможность связаться с родными и близкими. Если после обмена освобожденное лицо не вышло с вами на связь — обратитесь на горячую линию НИБ по номеру 1648.
«Официальные переговоры по освобождению военнопленных осуществляет исключительно государство в лице уполномоченных органов. Остерегайтесь лиц, которые за денежное вознаграждение предлагают вам помочь с освобождением родственника из плена, чтобы не стать жертвой мошенников», — отметили эксперты.
Захват в плен гражданских лиц
Захват в плен гражданского лица В случае получения информации о том, что ваш родственник гражданский попал в плен, придерживайтесь алгоритма действий, указанного в этих рекомендациях, кроме пунктов об обращении в воинскую часть и получения выплаты 100 тысяч гривен.
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