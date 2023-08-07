Незаконный приказ. Может ли военный не выполнять приказ командира во время военного положения — объяснение юриста 7 августа, 02:00

Военнослужащих в Украине жестко наказывают за неповиновение — соответствующие изменения были внесены в законодательство. Однако, в случае получения незаконного приказа, не надо сразу отказываться его выполнять. Юристы объясняют действия военнослужащего в случае получения незаконного приказа командира.

Объяснение юриста Василий Кисиль и партнеры / Фото: пресс-служба

Военнослужащий обязан выполнять приказы командира и не может отказаться это делать. В Украине предусмотрено наказание за неповиновение в таких случаях. Но существуют случаи, когда военный имеет право доложить о приказе командира и не выполнять его.

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Юристы Василь Кисиль и партнеры рассказали NV, что такое незаконный и преступный приказы, как действовать военному в таких случаях, куда обращаться и что будет в случае выполнения таких приказов.

Какой приказ является незаконным

Незаконным следует считать приказ, который:

отданный лицом в ненадлежащем порядке и не в пределах его полномочий;

по содержанию противоречит действующему законодательству;

связан с нарушением конституционных прав и свобод человека и гражданина.

«Оценить незаконность приказа в каждом конкретном случае может быть довольно сложно в силу различных обстоятельств, особенно в боевых условиях. Поэтому важно понимать, что само по себе ваше несогласие с приказом, его целесообразностью и эффективностью еще не означает, что такой приказ действительно незаконен», — объясняют юристы.

Разновидностью незаконного приказа является преступный приказ, то есть предусматривающий совершение деяния (действия или бездействия), за которое Уголовным кодексом Украины установлена ответственность. Преступность приказа должна быть явной, то есть такой, что является очевидной как для того, кто отдает этот приказ, так и для того, кому он адресован, а также для других лиц (например, совершать насилие над мирным населением в зоне боевых действий, осуществлять грабеж, мародерство, казнить или пытать военнопленных и тому подобное).

Что делать в случае получения незаконного приказа

Военнослужащий как подчиненный, обязан безоговорочно выполнять приказы командира. Исключение составляют явно преступные приказы, поскольку никто не обязан выполнять явно преступные распоряжения или приказы (ст. 60 Конституции Украины).

Если приказ командира, по вашему мнению, является незаконным, возможен такой алгоритм действий:

обратитесь к командиру (начальнику) с просьбой уточнить приказ;

для этого необходимо подготовить рапорт об уточнении приказа;

Рапорт об уточнении приказа / Фото: NV.ua

«Рапорт об уточнении приказа не должен содержать категорического утверждения об отказе выполнить приказ. В нем следует изложить обстоятельства, которые, по вашему мнению, свидетельствуют о незаконности приказа», — подчеркнули эксперты.

подайте рапорт непосредственно командиру (начальнику), который отдал приказ;

на втором экземпляре рапорта попросите командира поставить отметку о его получении, дату, ФИО и подпись для подтверждения принятия рапорта.

Если даже после уточнения командир (начальник) требует от вас выполнения такого приказа — подготовьте письменную жалобу с обоснованием незаконности приказа по образцу и подайте такую жалобу к должностным лицам, органам военного управления, органам управления Службы правопорядка (в зависимости от вида нарушения).

«Запрещено подавать жалобу во время боевого дежурства, пребывания в строю, на страже (вахте), а также в суточном наряде, во время занятий. Подача жалобы не освобождает вас от обязанности выполнить приказ командира (начальника), поэтому чтобы ваши действия или бездействие не могли быть расценены как неповиновение (ст. 402 Уголовного кодекса Украины) или невыполнение приказа (ст. 403 Уголовного кодекса Украины), не отказывайтесь от выполнения приказа», — отметили юристы Василь Кисиль и партнеры.

По результатам рассмотрения жалобы вы получите письменный ответ. В случае несогласия с этим решением вы имеете право обжаловать его в судебном порядке.

Что делать в случае получения явно преступного приказа

Если приказ командира, по вашему мнению, является явно преступным, ваши дальнейшие действия таковы:

обратитесь к командиру (начальнику) с просьбой уточнить приказ. Для этого вам необходимо подготовить рапорт об уточнении приказа;

«Рапорт об уточнении приказа не должен содержать категорического утверждения об отказе выполнить приказ, зато должен содержать изложение обстоятельств, которые, по вашему мнению, свидетельствуют о явно преступном характере отданного приказа», — объясняют они.

подайте рапорт непосредственно командиру (начальнику), который отдал приказ;

на втором экземпляре рапорта попросите командира поставить отметку о его получении, дату, ФИО и подпись для подтверждения принятия рапорта;

если даже после уточнения командир (начальник) требует от вас выполнения явно преступного приказа, вы имеете право не выполнять его, доложив об этом командиру, отдавшему такой приказ, а также вашему непосредственному командиру в форме рапорта с указанием о причинах невыполнения приказа;

обратитесь в Военную службу правопорядка Вооруженных Сил Украины по «телефону доверия» ( 044) 454−73−08 и/или по телефону горячей линии ( 044) 456−73−03 для сообщения факта получения явно преступного приказа.

Рапорт о неисполнении приказа / Фото: NV.ua

Последствия выполнения явно преступного приказа

За отданный приказ, его последствия и соответствие законодательству ответственность несет командир (начальник). Невыполнение явно преступного приказа не является неповиновением (ст. 402 Уголовного кодекса Украины) или невыполнением приказа (ст. 403 Уголовного кодекса Украины), поэтому вы не подлежите уголовной ответственности за отказ выполнить явно преступный приказ.

Жалоба на ведение явно преступного приказа / Фото: NV.ua

В случае же исполнения явно преступного приказа вы подлежат уголовной ответственности на общих основаниях. Однако вы можете быть освобожден от ответственности, если по каким-то причинам не осознавали и не могли осознавать явную преступность приказа.

В таком случае ответственности подлежит только командир, отдавший преступный приказ.