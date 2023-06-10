Общая мобилизация. Как получить статус лица с инвалидностью вследствие боевых действий — инструкция юриста 10 июня, 22:00 Мобилизация: оформление инвалидности вследствие боевых действий — документы, заявления, как оформить военным (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Военные в Украине могут получить специальный статус лица с инвалидностью вследствие войны после ранения. Юристы объяснили, какова процедура получения и что для этого нужно.

Объяснение юриста Василий Кисиль и партнеры / Фото: пресс-служба

Всеобщая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 года. Военные героически отражают атаки россиян и защищают украинцев в тылу. Однако, военные могут получать ранения различной тяжести. В случае получения ранений, которые привели к инвалидности, военные могут получить статус лица с инвалидностью вследствие войны.

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Юристы Василь Кисиль и Партнеры объяснили NV, какие документы и алгоритм действий для оформления инвалидности вследствие войны, как она согласуется со статусом УБД и когда военные лишаются статуса инвалидности в результате боевых действий или не могут его получить.

Оформление инвалидности вследствие боевых действий — документы

Чтобы получить статус лица с инвалидностью вследствие войны, военнослужащий должен иметь следующие документы:

заявление о предоставлении статуса лица с инвалидностью в произвольной форме. Скорее всего, собственный образец будет в месте подачи документов, но для удобства мы добавляем образец к этой инструкции;

справка медико-социальной экспертной комиссии ( МСЭК) о группе и причине инвалидности;

МСЭК) о группе и причине инвалидности; документы о непосредственном участии в мероприятиях по обороне Украины;

если вы принимали участие в обороне Украины как член ДФТГ — дополнительно нужен контракт добровольца территориальной обороны;

фотография 3×4;

копии паспорта/ID-карты и идентификационного кода.

Заявление на установление статуса инвалидности в результате войны / Фото: NV.ua

Куда обращаться за оформлением инвалидности по боевым действиям

Документы надо подать в управление по вопросам соцзащиты населения по месту своей регистрации в:

районной госадминистрации;

районной в г. Киеве госадминистрации;

городском совете;

районном в городе совете ( если в городе образованы районные советы).

Как выбрать нужное управление:

в случае проживания в Киеве — в райгосадминистрацию в вашем районе;

если в другом городе — в городской совет или районный в городе совет ( если образован);

если образован); если не в городе — в райгосадминистрацию в районе области, где находится населенный пункт.

Также можно подать документы в ближайший центр предоставления админуслуг (ЦПАУ).

Установление причинной связи ранения со службой

После лечения надо установить причинную связь между ранением и военной службой. Это делает военно-врачебная комиссия (ВВК).

Направление на ВВК выдает начальник госпиталя, в котором военный лечился, или командир в/ч. ВВК устанавливает причинную связь на основе справки об обстоятельствах ранения. Ее выдает вам командир в/ч в двух экземплярах: для ВВК и личного дела военного. Форма справки утверждена государством, ее можно скачать по ссылке.

Если военному не выдали направление на ВВК или справку об обстоятельствах ранения, обратиться надо к командиру в/ч с письменным рапортом по образцу, приложенному к инструкции. Рапорт надо отправить в адрес в/ч письмом с объявленной ценностью и описью вложения или передать лично в руки.

Рапорт о выдаче документов о непосредственном участии в мероприятиях по обороне Украины / Фото: nv.ua

Рапорт о выдаче документов о непосредственном участии в мероприятиях по обороне Украины / Фото: NV.ua

В случае подачи рапорта лично, надо написать два экземпляра, попросить в в/ч поставить подпись и печать для подтверждения принятия. Надо оставить себе экземпляр с подписью о принятии и печатью в/ч. Это документальное подтверждение того, что вы подали рапорт.

Если у военного есть медицинские документы, подтверждающие ранения и лечение, военный может добавить их к рапорту.

Рапорт о выдаче справки об обстоятельствах травмы и направлении на ВЛК / Фото: NV.ua

Рапорт о выдаче справки об обстоятельствах травмы и направлении на ВЛК / Фото: NV.ua

Кроме направления и справки об обстоятельствах ранения, ВВК может попросить медицинскую книжку, военный билет, фотографию 3×4 без головного убора.

Если ВВК подтверждает причинную связь ранения с военной службой, она принимает постановление об этом и оформляет протокол заседания. Заключение ВВК должно быть сформулировано как «Ранение (контузия, травма, увечье), связанное с защитой Родины» или «Ранение (контузия, травма, увечье), связанное с выполнением обязанностей военной службы».

Если ВВК установила непригодность военнослужащего к военной службе, он/она может уволиться с нее. Ознакомиться с инструкцией об увольнении с военной службы по состоянию здоровья можно по этой ссылке.

Прохождение МСЭК для установления инвалидности

После ВВК надо пройти медико-социальную экспертизу для установления инвалидности. Ее проводит МСЭК по направлению ВВК (форма 088/о, которую можно посмотреть по ссылке).

Срок проведения — в течение трех рабочих дней после того, как МСЭК получит направление от ВВК. Контакты МСЭК в каждой области можно найти в интернете.

МСЭК устанавливает причинную связь инвалидности с ранением на основании:

1) медицинских документов об обращении за медицинской помощью с указанием обстоятельств ранения;

2) документов о непосредственном участии в мероприятиях по обороне Украины.

Надо получить от госпиталя, в котором военный лечился, документы по лечению:

медицинскую карту;

эпикриз;

заключения специалистов;

результаты исследований и тому подобное.

Также надо хранить справку об обстоятельствах ранения, которую выдала в/ч.

Документами о непосредственном участии в мероприятиях по обороне Украины могут быть, например:

выписка из приказа по строевой части о зачислении военнослужащего в в/ч;

выписка из боевого распоряжения;

выдержки ( копии) боевых донесений, журналов боевых действий ( оперативных задач, ведения оперативной обстановки), вахтенных журналов, полетных листов, материалов расследований по ранениям;

копии) боевых донесений, журналов боевых действий оперативных задач, ведения оперативной обстановки), вахтенных журналов, полетных листов, материалов расследований по ранениям; справка о непосредственном участии в мероприятиях по обороне Украины ( образец можно скачать по ссылке).

Военный может уточнить конкретные документы в своей в/ч. Если в/ч не выдает документы, надо обратиться к ней с письменным рапортом, как уже было описано.

МСЭК проведет осмотр и после этого оформит акт осмотра и протокол заседания. В случае подтверждения признаков инвалидности МСЭК выдаст справку и индивидуальную программу реабилитации. Справка МСЭК является одним из документов для получения статуса лица с инвалидностью вследствие войны.

Установление инвалидности заочно

Во время военного положения МСЭК может установить инвалидность заочно, если военный не можете прибыть на осмотр. Также во время военного положения любая МСЭК может установить инвалидность независимо от места регистрации военного.

Сроки предоставления инвалидности в Украине

Когда военный подал все документы для получения статуса лица с инвалидностью вследствие войны, управление по вопросам соцзащиты в течение одного месяца решает о предоставлении этого статуса. В случае предоставления статуса лица с инвалидностью вследствие войны военному должны выдать удостоверение и нагрудный знак «Ветеран войны — лицо с инвалидностью вследствие войны».

Военный не можете иметь одновременно статус лица с инвалидностью вследствие войны и любой из этих статусов (если вы уже имеете какой-то из них):

участник боевых действий;

участник войны;

пострадавший участник Революции Достоинства.

Можно оставить одно удостоверение по собственному выбору.

Инвалидность вследствие войны — льготы и когда не предоставляются

Человек, имеющий статус лица с инвалидностью вследствие войны, имеет право на государственные выплаты и льготы. Выплаты составляют от 250 до 400 прожиточных минимумов (в 2023 году — от 671 тыс. до 1,073 млн грн). Сумма зависит от группы инвалидности. Другие льготы можно посмотреть по ссылке.

Выплаты не проводят, если инвалидность человека наступила вследствие:

1) совершения им уголовного или административного правонарушения;

2) совершения им действий в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

3) умышленного причинения себе телесного повреждения или иного вреда своему здоровью;

4) представление им заведомо ложных сведений для выплаты денежной помощи.