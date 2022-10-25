Погиб военнослужащий, поднимавший украинский флаг над Змеиным 25 октября, 19:17 Украинские военнослужащие снова подняли флаг над островом Змеиный (Фото:Арут Папоян/facebook.com)

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, поднявший Государственный флаг над островом Змеиный после его освобождения, погиб. С ним простились в субботу, 22 октября.

Об этом в эфире телемарафона рассказал боец батальона Традиции и порядок Иван Железняк Пилипчук.

Он также сказал, что погибшего звали Олег.

«Там был человек очень похожий на меня, но это не я. Это мой товарищ и он погиб. У него похороны в субботу были», — сказал Пилипчук.

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4 июля в оперативном командовании Юг сообщили, что операция по освобождению Змеиного завершена. Территория возвращена под юрисдикцию Украины.



7 июля на острове Змеиный украинские военнослужащие подняли флаг Украины. С тех пор остров, с которого после серии мощных атак ВСУ оккупанты сбежали, полностью под украинским контролем.

30 июня в ОК Юг проинформировали, что после мощных ударов ВСУ российские оккупанты спешно эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах и покинули остров Змеиный на западе Черного моря.

В министерстве обороны РФ подтвердили информацию о бегстве своих военных с острова Змеиный и назвали это «жестом доброй воли».

В Минобороны Британии подчеркнули, что ни о каком «жесте доброй воли» речь не идет.

В Пентагоне также опровергли кремлевскую версию и отметили, что украинцы очень успешно оказывали значительное давление на оккупировавших Змеиный россиян.

По подсчетам Forbes, во время ударов по Змеиному россияне лишились техники почти на миллиард долларов.