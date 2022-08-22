Командующий ВМС Украины рассказал, как освобождали остров Змеиный: решающую роль отыграли новосозданные войска

22 августа, 14:00
Ключевую роль в освобождении острова Змеиный сыграли созданные во время войны береговые ракетные войска (Фото:Handout via REUTERS)

Ключевую роль в освобождении острова Змеиный сыграли созданные во время войны береговые ракетные войска (Фото:Handout via REUTERS)

Командующий военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа заявил, что ключевую роль в освобождении острова Змеиный сыграли созданные во время войны береговые ракетные войска.

В ходе интервью, которое опубликовано на странице Генштаба в Facebook, он сказал, что этим войскам была поставлена задача не допустить логистического обеспечения острова, что и было выполнено.

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«Заставить человека покинуть остров может отсутствие продовольствия и боеприпасов. Они туда доставляются либо морским путем, либо воздушным. Морской путь в приоритете, потому что вертолету долететь из Крыма до острова хватает горючего только в один конец», — отметил Неижпапа.

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Также Украина наносила удары по острову для уничтожения инфраструктуры оккупантов.

«Параллельно по острову осуществлялось огненное влияние системами, которые могут уничтожать наземные объекты на таком расстоянии. Поэтому россияне и отказались от удержания острова», — добавил он.

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30 июня в ОК Юг заявили, что после мощных ударов ВСУ российские оккупанты наспех эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах и, вероятно, покинули остров. Позже информацию о бегстве своих войск подтвердили в минобороны страны-агрессора, соврав о том, что это был «жест доброй воли».

https://www.youtube.com/embed/v1Pmpr_S_ZA

7 июля украинские бойцы зачистили остров Змеиный и уничтожили около 30 единиц вражеской техники. Как символ победы защитники установили и закрепили флаг Украины, который был доставлен на остров ранее.

По подсчетам Forbes, за время захвата Змеиного россияне благодаря действиям защитников Украины лишились техники почти на миллиард долларов.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Черное море ВМС Украины Война России против Украины Остров Змеиный

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