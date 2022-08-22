Командующий ВМС Украины рассказал, как освобождали остров Змеиный: решающую роль отыграли новосозданные войска 22 августа, 14:00 Ключевую роль в освобождении острова Змеиный сыграли созданные во время войны береговые ракетные войска (Фото:Handout via REUTERS)

Командующий военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа заявил, что ключевую роль в освобождении острова Змеиный сыграли созданные во время войны береговые ракетные войска.



В ходе интервью, которое опубликовано на странице Генштаба в Facebook, он сказал, что этим войскам была поставлена задача не допустить логистического обеспечения острова, что и было выполнено.

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«Заставить человека покинуть остров может отсутствие продовольствия и боеприпасов. Они туда доставляются либо морским путем, либо воздушным. Морской путь в приоритете, потому что вертолету долететь из Крыма до острова хватает горючего только в один конец», — отметил Неижпапа.

Также Украина наносила удары по острову для уничтожения инфраструктуры оккупантов.

«Параллельно по острову осуществлялось огненное влияние системами, которые могут уничтожать наземные объекты на таком расстоянии. Поэтому россияне и отказались от удержания острова», — добавил он.

30 июня в ОК Юг заявили, что после мощных ударов ВСУ российские оккупанты наспех эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах и, вероятно, покинули остров. Позже информацию о бегстве своих войск подтвердили в минобороны страны-агрессора, соврав о том, что это был «жест доброй воли».



7 июля украинские бойцы зачистили остров Змеиный и уничтожили около 30 единиц вражеской техники. Как символ победы защитники установили и закрепили флаг Украины, который был доставлен на остров ранее.

По подсчетам Forbes, за время захвата Змеиного россияне благодаря действиям защитников Украины лишились техники почти на миллиард долларов.





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