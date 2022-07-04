Операция по освобождению Змеиного завершена, на острове установили флаг Украины 4 июля, 13:50 На острове установили украинский флаг (Фото:Госпогранслужба)

Операция по освобождению Змеиного завершена. Территория возвращена под юрисдикцию Украины, сообщили в оперативном командовании Юг.

Начальник пресс-центра Cил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге отметила, что на Змеином установили украинский флаг.

«Флаг Украины установлен на острове Змеиный. Военная операция завершена и территория вновь возвращена под юрисдикцию Украины», — сказала она.

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30 июня в ОК Юг проинформировали, что после мощных ударов ВСУ российские оккупанты спешно эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах и покинули остров Змеиный на западе Черного моря.

В министерстве обороны РФ подтвердили информацию о бегстве своих военных с острова Змеиный и назвали это «жестом доброй воли».

В Минобороны Британии подчеркнули, что ни о каком "жесте доброй воли" речь не идет.

В Пентагоне также опровергли кремлевскую версию и отметили, что украинцы очень успешно оказывали значительное давление на оккупировавших Змеиный россиян.

По подсчетам Forbes, во время ударов по Змеиному россияне лишились техники почти на миллиард долларов.

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