Не жест доброй воли. Минобороны Британии назвало причину бегства российских оккупантов с острова Змеиный 1 июля, 10:10 В Минобороны Британии рассказали, почему оккупанты сбежали с острова Змеиный (Фото:Planet Labs PBC/Handout via REUTERS)

Российские оккупационный войска вынуждены были сбежать с острова Змеиный из-за постоянных ударов ВСУ, ни о каком «жесте доброй воли» речь не идет, отметили в Министерстве обороны Великобритании.

В сводке британского ведомства в Twitter говорится, что на протяжении нескольких недель украинские силы наносили удары по российскому гарнизону на острове с применением ракет и ударных беспилотников.

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Также они использовали противокорабельные ракеты, чтобы остановить российские военные корабли, пытающиеся пополнить запасы на острове.

«Россия, скорее всего, ушла со Змеиного острова из-за изоляции гарнизона и его растущей уязвимости для украинских ударов, а не в качестве „жеста доброй воли“, как она утверждает», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве обратили внимание на на заявления российских сухопутных сил о захвате села Приволье к северо-западу от Лисичанска.

«Вероятно, продолжаются интенсивные бои за контрольную высоту вокруг Лисичанского НПЗ», — отмечается в сообщении.

30 июня в оперативном командовании Юг сообщили, что после мощных ударов ВСУ российские оккупанты наспех эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах и покинули остров.

В Министерстве обороны РФ подтвердили данные о позорном бегстве своих военных с острова Змеиный и назвали это «жестом доброй воли», вместо того, чтобы признать: оккупанты были вынуждены пойти на такой шаг из-за ударов ВСУ.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил защитников Одесской области, «которые приняли максимальные меры для освобождения стратегически важного участка», производителей украинской САУ Богдана, «сыгравшей важную роль в освобождении острова», а также иностранных партнеров за предоставленные средства поражения.



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