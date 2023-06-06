«Нежизнеспособная организация». Эксперт — о «дне русского языка» в ООН на фоне подрыва Россией Каховской ГЭС 6 июня, 10:37 Центр Новой Каховки, вода уже на первых этажах админзданий. (Фото:t.me/Tsaplienko)

Председатель Всеукраинской общественной организации Украина в НАТО Юрий Романюк в эфире Radio NV прокомментировал сообщение ООН в твиттере о том, что «вторник — день русского языка», на фоне подрыва РФ Каховской ГЭС.

«Реакция мира должна быть, но к сожалению, ее не будет. Мы ожидаем, как всегда, но ничего нового не будет. ООН — это недееспособная, нежизнеспособная организация. Она должна быть полностью реформирована под новые современные вызовы, которые есть в мире», — уверяет Романюк.

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Поэтому, предполагает он, мировая реакция не будет соразмерной катастрофе:

«К сожалению, мир раньше глотал и не такие действия. Мировые институции, как ОБСЕ и ООН, с 24 февраля 2022 года, к сожалению, очень пассивно реагируют. В отличие от НАТО, [заседания стран в формате] Рамштайн, которые были сгруппированы именно для адресной поддержки Украины».

Украина — Министерство обороны и ВСУ — ожидали подрыва Каховской ГЭС, считает Романюк:

«Было понятно: как только Украина решится на наступление, то россияне первое, что сделают, — это взорвут Каховскую ГЭС, чтобы сделать невозможным дальнейшее наступление украинской бронетехники, Вооруженных сил на херсонском направлении. <...> У россиян была запланирована именно такая реакция. <...> Это не остановит наше наступление».

В ночь на вторник, 6 июня, российские войска взорвали Каховскую ГЭС. Городам и поселкам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается ближе к полудню. Власти Херсонской ОГА объявили о срочной эвакуации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские террористы лишь подтверждают для всего мира, что их надо изгнать из каждого уголка украинской земли. И добавил, что «ни водой, ни ракетами, ни чем угодно еще террористам не удастся остановить Украину».

В компании Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена, восстановить ее нельзя.

Инфографика: NV