Россияне уничтожили Каховскую ГЭС: какое значение имела станция в гидросистеме Украины и какую роль сыграла во время вторжения РФ 6 июня, 10:08 Сюжет Дамба Каховской ГЭС по состоянию на 28 июня 2023 года, зафиксированы предыдущие повреждения плотины осенью 2022 года (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

В ночь на 6 июня россияне уничтожили Каховскую ГЭС: около 3:00 оккупанты взорвали машинный зал станции, разрушена и ее плотина. По оценке украинских специалистов, ГЭС разрушена полностью, восстановлению она не подлежит.

NV напоминает о том, какое значение имела Каховская ГЭС в каскаде станций на Днепре и во время полномасштабного вторжения РФ.

История Каховской ГЭС и ее работа после оккупации россиянами

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Построенная в середине 1950-х Каховская ГЭС является последней ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций. Она расположена на юге Украины в 5 км от города Новая Каховка (Херсонская область). Дамба Каховской ГЭС стратегически важна не только из-за энергетических мощностей, но и потому, что соединяет правый и левый берега Днепра (автомобильный и железнодорожный мостовые переходы через дамбу).

Именно вблизи Новой Каховки в городке Таврийск берет свое начало Северокрымский канал — ирригационное сооружение, которое до 2014 года обеспечивало около 85% потребностей Крыма в пресной воде. После того как Россия оккупировала и аннексировала Крым, Украина перекрыла этот канал — тогда как оккупанты и Кремль долго и тщетно пытались заставить Украину возобновить его работу, однако отказываясь освободить полуостров от российской оккупации.

Поэтому в первые дни полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года российские оккупанты захватили Каховскую ГЭС и начало Северокрымского канала.

Каховская ГЭС до оккупации россиянами / Фото: uhe.gov.ua

Однако Каховская ГЭС даже под оккупацией работала в украинской энергосети, рассказал в начале сентября в интервью DW Вадим Рассовский, главный инженер ЧАО Укргидроэнерго — крупнейшей гидрогенерирующей компании Украины, в состав которой входит и Каховская ГЭС.

Рассовский рассказал, что по состоянию на тот момент (первая неделя сентября) из шести агрегатов ГЭС функционировали четыре, то есть станция работала на 2/3 установленной мощности.

Основной украинский персонал, который необходим для обеспечения надежной работы станции, получил допуск на станцию и, по крайней мере, до начала сентября 2022 года мог продолжать работу. Хотя руководителю ГЭС и главному инженеру по согласованию с Укргидроэнерго пришлось выехать на подконтрольную Украине территорию. «Они держались там до последнего, но когда дошло до давления оккупантов по сотрудничеству и того, что они были вынуждены подписывать какие-то бумаги, то им пришлось эвакуироваться», — пояснил представитель Укргидроэнерго.

По словам Рассовского, хотя прямая диспетчерская связь со станцией отсутствовала, дважды в сутки представители Укргидроэнерго могли связываться с персоналом, чтобы согласовать режим работы и установить суточную нагрузку — что потом работникам станции приходилось согласовывать еще и с оккупантами.

Ежесуточно удавалось проводить смену дежурного персонала и людей. Они добирались на работу водным транспортом, «так как мост через шлюз сейчас разрушен, и из Новой Каховки на станцию не попасть», напомнил Рассовский.

До сентября режим работы станции удавалось устанавливать в соответствии с потребностями Украины, хотя российские солдаты находились на станции круглосуточно. Ранее на Каховскую ГЭС приезжали и представители Русгидро, но в большинстве своем в производственный процесс не вмешивались.

Точечные удары ВСУ, минирование и диверсия оккупантов: ГЭС во время освобождения Херсонской области

Во время подготовки к освобождению правобережья Херсонской области Вооруженные силы Украины пытались максимально ухудшить логистические мощности оккупационной армии, в частности перерезая россиянам пути через Днепр на юге Украины.

Еще в августе 2022 года оперативное командование Юг сообщило, что после точечных ударов ВСУ мост на Каховской ГЭС стало невозможно использовать.

«Наш огневой контроль транспортно-логистических путей на временно оккупированных территориях Херсонской области привел к закреплению статуса моста в районе Каховской ГЭС как непригодного для использования. Попадание аккуратное, но действенное», — заявили тогда в командовании.

Позже ВСУ нанесли еще несколько точных ударов по мосту, он получил новые повреждения, чтобы россияне не могли использовать его как средство сообщения и транспортный путь.

20 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции". Тогда власти Украины предупреждали, что если российские террористы взорвут дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон, а сотни тысяч людей могут пострадать.

Тогда россияне заминировали станцию на фоне активизации усилий ВСУ по освобождению Херсона и части области.

11 ноября 2022 года российские войска устроили диверсию во время отхода на левый берег Днепра, в частности из Херсона — мощным взрывом было разрушено дорожное полотно ГЭС со стороны правого берега. По данным британской разведки, взрывом были разрушены три пролета автомобильного и железнодорожного мостов с северной стороны. Однако тогда затворы для сброса воды почти не пострадали, поэтому риск подтопления ниже по течению хотя и был, но незначительный.

Утром 6 июня 2023 года ГЭС была взорвана россиянами. По данным Укргидроэнерго, ГЭС разрушена полностью, восстановить ее невозможно.

Схожая историческая трагедия: как СССР взорвал ДнепроГЭС во время Второй мировой

82 года назад Украина уже могла убедиться, какие последствия имеет подрыв плотины мощной ГЭС. 18 августа 1941 г. советская армия и НКВД, отступая на фоне наступления сил нацистской Германии, взорвали дамбу ДнепроГЭСа в Запорожье.

В результате взрыва в плотине возникла пробоина длиной 175,5 метров и высотой 21,2 м, из-за которой вниз по Днепру устремилась почти шестиметровая волна. Согласно свидетельствам инженера-строителя Федора Пигидо-Правобережного, впоследствии историка и культурного деятеля украинской диаспоры в Германии, в результате подтопления расположенных ниже плотины районов города и населенных пунктов погибли около 20 тысяч человек.

Как рассказывал Радио Свобода запорожский историк Владимир Лиников, акт был спланирован: подвоз и закладка взрывчатки заняли несколько дней, 16 августа взрывчатка уже лежала в «теле» плотины.

Другой историк Борис Соколов также в интервью Радио Свобода называл подрыв дамбы ДнепроГЭС «бессмысленной глупостью». По его словам, при отступлении советских сил имело смысл только уничтожение турбин ДнепроГЭС и разрушение машинного зала, чтобы не дать врагу воспользоваться мощностями станции.

«Немцам турбины было уже не восстановить, и они поставили свои, — напоминал Соколов. — А что касается подрыва плотины, это была, по большому счету, большая глупость. Потому что немцы эту брешь в плотине все равно заделали. И ДнепроГЭС саму по себе эксплуатировали. А в результате взрыва плотины погибли те советские солдаты, которые в этот момент переправлялись по плотине, плюс было затоплено еще занятое в тот момент советскими войсками Запорожье, были затоплены значительные части советских войск, которые находились ниже по течению, или они были отрезаны водой и вынуждены были сдаться в плен. То есть это была бессмысленная глупость», — подчеркнул Соколов.