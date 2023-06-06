ЗАЭС оказалась под угрозой из-за подрыва Каховской ГЭС, сейчас ситуация контролируемая — Энергоатом 6 июня, 08:40 Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для оккупированной Запорожской АЭС. По состоянию на 08:30 вторника, 6 июня, ситуация контролируемая.

Об этом сообщает Энергоатом.

Там пояснили, что в результате подрыва уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается — это дополнительная угроза для временно оккупированной Запорожской АЭС. Вода оттуда необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

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«Сейчас станционный пруд-охладитель наполнен: по состоянию на 8:00 утра уровень воды составляет 16,6 метра, и этого достаточно для нужд станции», — заявили в Энергоатоме.



Сейчас компания мониторит ситуацию и следит за действиями оккупантов на станции вместе с другими международными организациями, которые там присутствуют, в частности, МАГАТЭ.



В ночь на вторник, 6 июня, российские войска взорвали Каховскую ГЭС. Городам и поселкам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается через пять часов, ближе к полудню. Власти Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации жителей из опасных районов.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание СНБО.