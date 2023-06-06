«В РФ боятся украинского контрнаступления». Как мир отреагирует на необдуманное решение Кремля — подрыв Каховской ГЭС — политолог 6 июня, 09:55 NV Премиум Подтопления на правом берегу Херсонской области (Фото:t.me/ssternenko)

Политолог Алексей Кошель в эфире Radio NV объяснил, что россияне необдуманно взорвали дамбу Каховской ГЭС, ведь боятся украинского наступления.

«Возможно, здесь была определенная военная логика, потому что Каховская ГЭС — это не просто электростанция, это мост через Днепр. Возможно, они исходили из военной логики — боялись украинского контрнаступления. Но мы с вами говорили, что Кремль очень часто принимает эмоциональные, необдуманные решения, не думая наперед, не просчитывая шаги», — считает Кошель.

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Техногенная катастрофа, убежден он, должна еще больше объединить мир вокруг Украины:

«Думаю, что такое зверство может только объединить мир. Оно может повлиять на позицию тех государств, которые занимают [позицию] условного нейтралитета, у которых остаются определенные опасения относительно поставок Украине оружия, истребителей, других видов вооружений».

В то же время, добавляет Кошель, этот нелогичный шаг России только ухудшит ее положение в мире:

«Выиграет ли от этого Россия? Она может выиграть только в тактическом плане в вопросах наступления [ВСУ]. Но стратегически Россия проиграла и достаточно серьезно. Мир еще больше отвернется от нее. Мир еще больше будет поддерживать Украину. Поэтому логики в действиях Кремля нет. И нам тоже нужно понимать, что не всегда нужно искать логику в действиях Путина, его окружения, потому что очень часто там логики просто нет».

В ночь на вторник, 6 июня, российские войска взорвали Каховскую ГЭС. Городам и поселкам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается ближе к полудню. Власти Херсонской ОГА объявили о срочной эвакуации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские террористы лишь подтверждают для всего мира, что их надо изгнать из каждого уголка украинской земли. И добавил, что "ни водой, ни ракетами, ни чем угодно еще террористам не удастся остановить Украину".

В компании Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена, восстановить ее нельзя.