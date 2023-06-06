«Воды в Крыму не будет 10 лет». Что происходит в Херсоне и какой худший сценарий последствий подрыва Каховской ГЭС — местная журналистка 6 июня, 11:31 NV Премиум Районы Гидропарк и Нефтегавань в Херсоне уже затоплены водой (Фото:t.me/roman_mrochko)

Насколько критической является ситуация в Херсонской области после подрыва россиянами Каховской ГЭС, в интервью Radio NV рассказала Евгения Вирлич, главная редакторка местного интернет-издания Кавун.Сити.

— Насколько мне известно, даже район Остров подтоплен. Возле Нефтегавани уже зафиксировали несчастного бобра, который куда-то перемещался. Можете описать ситуацию в городе?

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— В городе ситуация очень напряженная. Нефтегавань — это такой низкий над уровнем воды район. Это микрорайон Корабел. Да, там подтоплено.

Люди собираются в эвакуацию. Я обзвонила знакомых, родных, они все собираются в эвакуацию.

В городской и областной военной администрации объявили эвакуацию. Объявили, что полностью или частично затоплены уже несколько населенных пунктов, включая микрорайон Остров.

В 12:00 на железнодорожном вокзале Херсона будет отправляться эвакуационный поезд в Николаев. Это сообщение ОВА.

Я видела уже подтопленную набережную. Все видели подтопление на Нефтегавани с бобром. Вот такая ситуация, если коротко.

— Есть информация от местного жителя из Новой Каховки. Он говорит, что был только один взрыв. Далее Каховская ГЭС посыпалась как карточный домик. Затопления большие. В Корсунке вода уже в центре. Прибрежные районы смывает. Есть ли какая-то информация с левобережья? Можно ли сейчас хоть что-то узнать, что там происходит?

— Выходил на связь мой знакомый. Он на том берегу. Не буду уточнять общину, это не надо сейчас. И он сообщил о том, что подтопление есть. Они также слышали только один взрыв. На тот момент, это где-то [по состоянию на 8 утра], он говорил о том, что критической опасности нет.

Но видим, что там подтоплен зоопарк в Новой Каховке. И там также частично подтоплены уже некоторые села области.

Мы говорили о том, что оккупанты минировали Каховскую ГЭС, прибрежную зону. И есть уже видео того, как детонируют эти мины, которые они клали в Каховскую ГЭС. То есть [другие] взрывы были не такие безумные как первый. Говорят об одном очень мощном взрыве и дальше уже взрывы были маленькие.

Когда уже была информация о взорванной ГЭС, это где-то в половине девятого, все равно оккупанты обстреливали Херсон. То есть они все равно откуда-то били по городу. Поэтому у них или агония, или кто его знает.

— Известно ли что-то о потерпевших, о тех, кто пострадал? Есть уже какая-то информация?

— Есть только предварительная информация, что пострадавшими могут быть 16000 жителей области. Пока никакой информации о тех, кто уже пострадал нет.

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— Я уже видел официальное уведомление даже с дизайнерской памяткой для местных жителей с конкретным перечислением тех общин, из которых будет происходить эвакуация, куда им надо направляться. Подготовка к такому теракту, наверное, велась. Как сейчас это организовано? Что вы можете сказать?

— Кстати, ту памятку, которую перепечатали, готовило наше издание Кавун.Сити. Некоторые сохранили эти плашки, некоторые не сохранили.

Эту памятку мы готовили по информации городской военной администрации ещё в октябре, потому что тогда [интенсивно распространялись] эти новости о возможном подрыве Каховской ГЭС. И именно в этой памятке действительно указаны общины.

Но пока немножко на панике происходит все. Хотя люди морально готовы с октября, но к таким событиям сразу готовыми быть трудно. Поэтому немножко это все на панике.

В городе звучала сирена. Кто-то слышал, кто-то нет. Каких-то более-менее детальных сообщений нет. Люди сейчас стараются максимально быть внимательными к сообщениям ОВА и ГВА. Но пока я не видела конкретных сообщений о том, где автобусы [размещаются] и подобные.

Информация обновляется буквально каждую минуту. Я не видела пока информации о конкретных автобусах в конкретном городе. Возможно, это происходит с учетом уровня опасности, потому что россияне продолжают обстреливать [Херсон]. Откуда они обстреливают, мне трудно сказать.

— Вы сказали, что рассматривались какие-то сценарии. А какой худший сценарий рассматривался тогда, в октябре?

— Худшее из того, что тогда говорили, но немножко успокаивая, — это то, что уровень воды максимально поднимется в течение первых пяти-шести часов, то есть примерно 11−12 часов дня — это будет пик воды.

Все, кто учился на физико-технических специальностях в Херсоне, в свое время рассчитывали. Это была задача для всех рассчитать, куда дойдет вода, если подорвется Каховская ГЭС. И это, кстати, было в 90-х и 2000-х. То есть очень много людей, проживающих у нас, такие задачи решали.

Вода может подняться, не дойдя до художественного музея в Херсоне. Это улица Соборная, улица Перекопская. Те, кто местные, они знают.

Но затопит очень много сел, поселков и даже городков по дороге с левого берега от Каховской ГЭС. То есть это экологическая катастрофа.

Также сообщали на протяжении многих лет, что в таком случае воды в Крыму не будет ближайшие лет десять.