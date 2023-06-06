РФ взорвала Каховскую ГЭС. На юге объявлена эвакуация, пик затопления ожидают к 11:00, в Херсоне подтоплен микрорайон, созван СНБО 6 июня, 08:56 Скриншот видео, на котором вино прорыв масштаб разрушения дамбы Каховской ГЭС (Фото:Андрей Цаплиенко / Телеграм)

В ночь на вторник, 6 июня, российские войска взорвали Каховскую ГЭС. Городам и поселкам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается ближе к 11:00. Власти Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации.

«Российскими оккупационными войсками осуществлен подрыв Каховской ГЭС. Сейчас уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления», — подтвердили разрушение ГЭС в ОК Юг, сообщение было обнародовано в 6:04 утра 6 июня. О подрыве ГЭС оккупантами сообщили также МВД, главы Херсонской ОГА и городской военной администрации Херсона.

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Глава Херсонской ОГА Алесандр Прокудин около 7:00 сообщил, что пик затопления ожидается через пять часов, то есть ориентировочно в 12:00. Позже глава Херсонского облсовета Александр Самойленко в эфире телемарафона уточнил, что пик подтопления ожидается около 11:00 часам по киевскому времени.

В правобережных районах города Херсон и сел, где ожидается затопление, объявлено об эвакуации автобусами. В частности, согласно объявлению МВД, это такие населенные пункты:

Николаевка,

Ольговка,

Львово,

Тягинка,

Понятовка,

Ивановка,

Токаревка,

Понятовка,

Приднепровское,

Садовое

частично город Херсон — остров Корабел.



Украинские власти также призвали жителей оккупированной левобережной части Херсонщины позаботиться о безопасности.

NV следит за развитием ситуации и главными последствиями подтопления юга Украины из-за подрыва Каховской ГЭС.

08:51 Ситуация на ЗАЭС контролируемая, но подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия — Энергоатом



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08:45 Пик подтопления ожидается около 11:00 по Киеву — глава Херсонского облсовета

После разрушения дамбы Каховской ГЭС пик подтопления ожидается к 11 часам по киевскому времени, сообщил в эфире телемарафона глава Херсонского областного совета Александр Самойленко. По его словам, вода уже прошла половину пути.

Он подтвердил, что в Херсоне частично подтапливает микрорайон Корабел, но в самом городе ситуация пока не является критической.

08:37 Подтопления Кинбурнской косы, по данным ГСЧС, не будет — Виталий Ким



08:34 «Террористам не удастся остановить Украину». Зеленский отреагировал на подрыв россиянами Каховской ГЭС

«Российские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС только подтверждают для всего мира, что их нужно выгнать из каждого уголка украинской земли. Ни одного метра нельзя им оставлять, потому что каждый метр они используют для террора. Только победа Украины вернет безопасность. И эта победа будет. Ни водой, ни ракетами, ни чем угодно террористам не удастся остановить Украину. Все службы работают. Созвал СНБО. Пожалуйста, распространяйте только официальную и проверенную информацию», — призвал президент Украины Владимир Зеленский.

08:20 Maxar обнародовала спутниковые снимки дамбы Каховской ГЭС — вероятно, еще до подрыва

Фото датированы 28 мая и 5 июня, на них предположительно зафиксированы повреждения дамбы во время предыдущих месяцев войны, в частности за время боев за освобождение правобережья Херсонской области. Тогда было повреждено дорожное полотно на мсту через дамбу, что усложнило логистику для оккупантов.

28 мая 2023 / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

5 июня 2023 года / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

08:15 Микрорайон Корабел в Херсоне обесточен, вскоре также отключат газ — МВА



08:07 Затоплены частные дома, гаражи: в Херсоне подтапливает микрорайон Корабел



07:57 «Техногенный шантаж». В ОК Юг прокомментировали подрыв кафирами Каховской ГЭС и рассказали, что пострадает в первую очередь

«Россияне взорвали часть конструкции [Каховской ГЭС] и используют очередную карту техногенного шантажа для того, чтобы давить на силы обороны и Украины. Не в силах ждать, откуда пойдет контрнаступление, они пытаются спровоцировать определенную ситуацию», — заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, комментируя подрыв россиянами Каховской ГЭС.

По ее словам, поняв, что совершили, россияне сейчас сами эвакуируются.

«Потому что в первую очередь пострадает левый берег, поскольку он географически ниже и, соответственно, первая часть воды, основное затопление — придется именно туда», — сказала она.

07:52 Без питьевой воды рискуют остаться юг Херсонской области и Крым, россияне ответят — Ермак о подрыве ГЭС

Глава ОП Андрей Ермак назвал подрыв Каховской ГЭС «очередным военным преступлением российских террористов».



«Это экоцид. Россияне будут отвечать за возможное лишение питьевой воды людей на юге Херсонской области и в Крыму, возможно уничтожение части населенных пунктов и биосферы. Также их действия несут угрозу для ЗАЭС», — заявил Ермак.



Он также заверил, что «власть работает как центральная, так и региональная», а президент созывает СНБО.



«Безопасность людей сегодня — приоритет. Должны обеспечить наказание для врага на международном уровне», — подчеркнул он.



07:45 Зеленский созывает экстренное заседание СНБО из-за подрыва плотины Каховской ГЭС

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.



07:25 Как выглядит Каховская ГЭС сейчас

07:20 Первые видео и фото разрушенной дамбы Каховской ГЭС и ситуации в близлежащих районах

07:12 Десять сел и частично Херсон: перечень населенных пунктов, которым грозит затопление, от МВД

Подразделения Национальной полиции и ГСЧС Херсонской области подняты по тревоге для оповещения и эвакуации гражданского населения, сообщили в МВД Украины.

Речь идет о потенциальных зонах затопления на правобережной части реки Днепр, а именно: села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, и частично город Херсон — остров Корабел



Уровень воды поднимается, поэтому всем, кто находится в зоне опасности необходимо:



выключить все электроприборы



взять документы и вещи первой необходимости

позаботиться о близких и домашних любимцах

выполнять инструкции спасателей и полицейских

Людей также призывают пользоваться информацией только из официальных источников Украины. «Доверяйте полицейским, спасателям ГСЧС и нашим защитникам», — призвали в МВД.

06:50 Глава Херсонской ОВА объявил эвакуацию и предупредил о критическом уровне затопления ближе к полудню

По словам Александра Прокудина, российская армия «совершила очередной акт террора» и взорвала Каховскую ГЭС. «Через пять часов вода достигнет критического уровня», — подчеркнул Прокудин

Он призвал жителей зон риска собрать документы, необходимые вещи и ждать эвакуационные автобусы.

Об эвакуации объявил также Роман Мрочко, начальник Херсонской МВА.