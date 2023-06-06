Терракт РФ на Каховской ГЭС: ООН поздравляет всех с днем русского языка. Соцсети возмущены уровнем цинизма 6 июня, 10:43 Пользователи соцсетей обвинили ООН в лицемерии (Фото:Коллаж NV)

Организация объединенных наций опубликовала у себя в Twitter поздравление с днем русского языка, который отмечается в РФ 6 июня.

При этом публикация была сделана на фоне подрыва страной-агрессором Каховской гидроэлектростанции, последствия которого грозят Украине экологической катастрофой огромных масштабов.

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Особо цинично в русскоязычном посте международной организации выглядит упоминание о ее целях в области устойчивого развития, среди которых «всеобщий призыв к действиям по искоренению нищеты, защите планеты и обеспечению того, чтобы все люди жили в мире и процветании».

Фото: Twitter/ООН

Пользователи соцсетей сразу же обратили внимание на такое лицемерие со стороны ООН, которая, вместо того, чтобы четко осудить столь масштабный теракт кремлевского режима в Украине, продолжает популяризировать Россию и ее «культуру».

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Самые мягкие из постов призывают к ликвидации организации, как совершенно бессмысленной и в какой-то мере даже деструктивной.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Остальные же в своих оценках ее деятельности менее сдержаны.

ВНИМАНИЕ: много ненормативной лексика. Ну, а как иначе?



Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter