Силы Украины срывают планы России контролировать западную часть Черного моря — Минобороны Британии

21 июня, 10:00
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Буксир Василий Бех отправился вслед за крейсером Москва 17 июня (Фото:Черноморский флот РФ)

Буксир Василий Бех отправился вслед за крейсером Москва 17 июня (Фото:Черноморский флот РФ)

Возможности береговой обороны Украины в значительной степени нейтрализовали способность РФ установить контроль над морем и разместить морские силы в северо-западной части Черного моря, сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

В опубликованной в Twitter сводке ведомство напоминает, что 17 июня Украина заявила о поражении российского корабля у острова Змеиный. Кораблем оказался российский буксир Василий Бех, который доставлял оружие и личный состав на Змеиный. Это было первое успешное использование противокорабельных ракет Harpoon, предоставленных западными партнерами.

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«Уничтожение российского корабля во время операции по пополнению запасов демонстрирует трудности, с которыми сталкивается Россия, пытаясь поддержать свои силы, оккупирующие остров Змеиный», — говорится в сообщении.

https://www.youtube.com/embed/SHQxMCnTVA8

В британском ведомстве также отметили, что это подорвало первоначальный план России по вторжению, который предусматривал создание риска для Одесской области с моря.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1539118311409176576
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Великобритания Черное море Война России против Украины Остров Змеиный

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