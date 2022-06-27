Минус Панцирь-С1: ВСУ обнародовали видео нового удара по позициям РФ на Змеином 27 июня, 15:38 Цей матеріал також доступний українською По Змеиному было нанесено более 10 точных ударов (Фото:Скриншот видео ОК Юг)

Оперативное командование Юг обнародовало видео нового удара ВСУ по позициям российских войск на временно подконтрольном им острове Змеиный в Черном море.

Сообщается о более 10 точных попаданиях по заданным целям.

В результате удара украинских военных противник понес серьезные потери в технике. В частности, был уничтожен зенитный пушечно-ракетный комплекс Панцирь-С1.

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«Остальные результаты доразведываются», — говорится в описании к опубликованному видео.

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