Спутниковые снимки зафиксировали разрушение на Змеином после атаки ВСУ 22 июня, 21:08 Цей матеріал також доступний українською Остров Змеиный после атаки ВСУ, 21 июня 2022 года (Фото:Maxar Technologies)

Спутниковые снимки Maxar Technologies зафиксировали разрушение на захваченном оккупантами острове Змеиный после атаки ВСУ.

Об этом сообщает Радио Свобода.

На снимках видно остров Змеиный перед и после атаки украинских военнослужащих.

На опубликованных кадрах можно заметить значительные разрушения.

Видео дня

Северная часть Змеиного 17 июня 2022 года / Фото: Maxar Technologies

На снимке от 21 июня видны следы пожара на Змеином / Фото: Maxar Technologies

Южная часть острова Змеиный до атаки ВСУ, 17 июня 2022 года / Фото: Maxar Technologies

Разрушена башня в южной части Змеиного после атаки ВСУ, 21 июня 2022 года / Фото: Maxar Technologies

22 июня украинские военные нанесли несколько ударов по силам оккупантов на острове Змеиный, операция продолжается.

20 июня в СМИ появилась информация, что на острове Змеиный прогремели десятки взрывов, после чего вспыхнул пожар. Очевидцы рассказывали о ракетах, которые летели в сторону Змеиного.

21 июня в ОК Юг подтвердили данные об ударе по оккупантам на острове Змеиный.

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