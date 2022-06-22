Спутниковые снимки зафиксировали разрушение на Змеином после атаки ВСУ

22 июня, 21:08
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Остров Змеиный после атаки ВСУ, 21 июня 2022 года (Фото:Maxar Technologies)

Остров Змеиный после атаки ВСУ, 21 июня 2022 года (Фото:Maxar Technologies)

Спутниковые снимки Maxar Technologies зафиксировали разрушение на захваченном оккупантами острове Змеиный после атаки ВСУ.

Об этом сообщает Радио Свобода.

На снимках видно остров Змеиный перед и после атаки украинских военнослужащих.

На опубликованных кадрах можно заметить значительные разрушения.

Видео дня
Северная часть Змеиного 17 июня 2022 года (Фото: Maxar Technologies)
Северная часть Змеиного 17 июня 2022 года / Фото: Maxar Technologies
На снимке от 21 июня видны следы пожара на Змеином (Фото: Maxar Technologies)
На снимке от 21 июня видны следы пожара на Змеином / Фото: Maxar Technologies
Южная часть острова Змеиный до атаки ВСУ, 17 июня 2022 года (Фото: Maxar Technologies)
Южная часть острова Змеиный до атаки ВСУ, 17 июня 2022 года / Фото: Maxar Technologies
Разрушена башня в южной части Змеиного после атаки ВСУ, 21 июня 2022 года (Фото: Maxar Technologies)
Разрушена башня в южной части Змеиного после атаки ВСУ, 21 июня 2022 года / Фото: Maxar Technologies

22 июня украинские военные нанесли несколько ударов по силам оккупантов на острове Змеиный, операция продолжается.

20 июня в СМИ появилась информация, что на острове Змеиный прогремели десятки взрывов, после чего вспыхнул пожар. Очевидцы рассказывали о ракетах, которые летели в сторону Змеиного.

21 июня в ОК Юг подтвердили данные об ударе по оккупантам на острове Змеиный.

https://www.youtube.com/watch?v=KKd9-CeERQU
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Черное море Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Спутниковые снимки Война России против Украины Остров Змеиный

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