Спутниковые снимки зафиксировали разрушение на Змеином после атаки ВСУ
Остров Змеиный после атаки ВСУ, 21 июня 2022 года (Фото:Maxar Technologies)
Спутниковые снимки Maxar Technologies зафиксировали разрушение на захваченном оккупантами острове Змеиный после атаки ВСУ.
Об этом сообщает Радио Свобода.
На снимках видно остров Змеиный перед и после атаки украинских военнослужащих.
На опубликованных кадрах можно заметить значительные разрушения.
22 июня украинские военные нанесли несколько ударов по силам оккупантов на острове Змеиный, операция продолжается.
20 июня в СМИ появилась информация, что на острове Змеиный прогремели десятки взрывов, после чего вспыхнул пожар. Очевидцы рассказывали о ракетах, которые летели в сторону Змеиного.
21 июня в ОК Юг подтвердили данные об ударе по оккупантам на острове Змеиный.
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