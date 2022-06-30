Минобороны РФ объяснило бегство своих военных с острова Змеиный 30 июня, 12:00 Минобороны РФ рассказало, почему их военные позорно сбежали с острова Змеиный (Фото:Оперативное командование Юг)

В Министерстве обороны РФ подтвердили данные о позорном бегстве своих военных с острова Змеиный и назвали это «жестом доброй воли».

Об этом сообщает российское пропагандистское агенство РИА Новости в Telegram.

«Сегодня в качестве шага доброй воли российские военные завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон», — приводят пропагандисты заявление минобороны страны-оккупанта.

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30 июня в оперативном командовании Юг сообщили, что после мощных ударов ВСУ российские оккупанты наспех эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах и, вероятно, покинули остров.

Сейчас Змеиный покрыт пожарами, раздаются взрывы.



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