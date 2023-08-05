Обучение на F-16 готовы начать восемь украинских пилотов, еще 20 отправят на языковые курсы — Politico 5 августа, 04:35 Обучение на F-16 украинцев должны начаться в этом месяце (Фото:REUTERS/Jana Rodenbusch)

В данный момент обучение на американских истребителях F-16 готовы восемь украинских пилотов, которые свободно владеют английским языком.

Об этом сообщает Politico.

Источники издания отмечают, что всего для обучения были отобраны 32 украинских пилотов. 20 из них направят на языковые курсы в Великобритании.

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Журналисты пишут, что 32 самолета могут сформировать две эскадрильи, однако уровень знания английского языка у пилотов остается проблемой.

Истребители F-16 для Украины — что известно

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что союзники Украины будут индивидуально определять, когда начинать обучение украинских пилотов на F-16.

На саммите НАТО в Вильнюсе министр обороны Украины Алексей Резников подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16.

Также есть возможность включения в программу других типов истребителей, а не только F-16.

Кроме Украины, в коалицию вошли: Великобритания, Нидерланды, Дания, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния и Швеция.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна и США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

6 июля Румыния сообщила, что открывает региональный учебный центр для пилотов истребителей F-16, который будет доступен для ее союзников и партнеров по НАТО, включая Украину.

12 июля министр обороны Нидерландов Карин Гильдур на публичном форуме НАТО заявила, что обучение украинских пилотов на F-16 может занять ориентировочно шесть−восемь месяцев.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в середине июля говорил, что обучение украинских пилотов может начаться через две недели.

Инфографика: NV