Партнеры Украины до сих пор не утвердили план обучения пилотов на F-16. Программа должна стартовать в августе — CNN 2 августа, 01:06 F-16 (Фото:REUTERS/Ann Wang)

Окончательный план обучения украинских пилотов на истребителях F-16 еще не утвержден, несмотря на публичные заявления, что программа стартует в августе. Об этом сообщает телеканал CNN во вторник, 1 августа, со ссылкой на неназванных осведомленных чиновников.

Как пишет CNN, США как страна-производитель истребителей должны санкционировать план обучения, одобрить передачу оборудования и материалов для F-16. Официальные лица сказали журналистам, что администрация Байдена пока не получила окончательный план обучения от европейских партнеров, «а это означает, что подписывать пока нечего».



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Также до сих пор непонятно, какие страны предоставят F-16 для участия в программе обучения и для самой Украины после завершения курса. Для передачи истребителей нужно будет отдельное одобрение США. По словам неназванных представителей Пентагона, в Вашингтоне еще решают, будут ли американские пилоты помогать с обучением украинских коллег, но «никаких решений, пока не утвердят окончательный план обучения, принимать не будут».

Представитель Минобороны дании не стал прямо говорить, передала ли страна США план для утверждения. Он поделился с CNN концепцией обучения, согласно которой, курс будет направлен на обучение пилотов и наземного персонала в течение шести месяцев и будет проходить в нескольких местах, в том числе на базе Скридструп в Дании.

CNN со ссылкой на недавнее заявление представителя Белого дома Джона Кирби пишет, что обучение могут провести в Дании и Румынии при содействии Нидерландов, Бельгии, Канады, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Швеции и Великобритании.

Инфографика: NV

Истребители F-16 для Украины — что известно

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что союзники Украины будут индивидуально определять, когда начинать обучение украинских пилотов на F-16.



На саммите НАТО в Вильнюсе министр обороны Украины Алексей Резников подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16. Также есть возможность включения в программу других типов истребителей, а не только F-16.



Кроме Украины, в коалицию вошли: Великобритания, Нидерланды, Дания, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния и Швеция.



Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна и США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.



6 июля Румыния сообщила, что открывает региональный учебный центр для пилотов истребителей F-16, который будет доступен для ее союзников и партнеров по НАТО, включая Украину.



12 июля министр обороны Нидерландов Карин Гильдур на публичном форуме НАТО заявила, что обучение украинских пилотов на F-16 может занять ориентировочно шесть−восемь месяцев.



Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в середине июля говорил, что обучение украинских пилотов может начаться через две недели.

