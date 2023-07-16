Обучение украинских пилотов на F-16 может начаться через две недели — Салливан 16 июля, 21:04 F-16 (Фото:REUTERS)

В Белом доме заявили, что обучение украинских летчиков на американских истребителях F-16 в странах Евросоюза может начаться уже через две недели.

Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN.

«Да, мы это сделаем», — подчеркнул Салливан, отвечая на вопрос, позволят ли США обучение украинцев на западных истребителях.

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По его словам, президент США Джо Байден «дал зеленый свет», поэтому правительство способствует и фактически предоставит необходимые инструменты для того, чтобы украинцы начали тренироваться на F-16, как только страны Европы будут готовы.

Салливан отметил, что европейским странам для подготовки тренировочных возможностей нужно несколько недель. Он также подчеркнул, что США будут придерживаться любых сроков, которые установят европейские партнеры.

«Соединенные Штаты не будут задержкой в обеспечении начала тренировок на F-16», — добавил Салливан.

15 июля издание Politico со ссылкой на официальных лиц США и Европы на условиях анонимности сообщило, что европейские страны, которые пообещали обучать украинских пилотов на истребителях F-16, все еще ждут от США официального утверждения программы.

Инфографика: NV

Обучение и предоставление Украине истребителей F-16 — что известно

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что союзники Украины будут индивидуально определять, когда начинать обучение украинских пилотов на F-16.

На саммите НАТО в Вильнюсе министр обороны Украины Алексей Резников подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16. Также есть возможность включения в программу других типов истребителей, а не только F-16.

Кроме Украины, в коалицию вошли: Великобритания, Нидерланды, Дания, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния и Швеция.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

6 июля Румыния сообщила, что открывает региональный учебный центр для пилотов истребителей F-16, который будет доступен для ее союзников и партнеров по НАТО, включая Украину.

В среду, 12 июля министр обороны Нидерландов Карин Гильдур на публичном форуме НАТО заявила, что обучение украинских пилотов на F-16 может занять ориентировочно 6−8 месяцев.