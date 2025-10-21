Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит новые оборонные договоренности, которые усилят боевую авиацию . По его словам, это часть стратегии для создания достаточно крепких Воздушных сил.

Об этом Зеленский сообщил по итогам совещания с секретарем СНБО Рустемом Умеровым.

«Готовим новые оборонные договоренности, которые усилят украинскую боевую авиацию. Это часть нашей стратегии для создания достаточно крепких Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, чтобы гарантировать безопасность нашего государства долгосрочно», — сказал президент.

Зеленский отметил: важно, чтобы все государственные институты и составляющие Сил обороны, которые вовлечены в подготовку и будут привлечены к реализации соглашения, были должным образом скоординированы.

Он сообщил, что на неделе состоятся встречи с лидерами европейского сообщества и «коалиции желающих». По словам президента, каждое государство и лидер должны понимать, что может поддержать Украину наиболее эффективно именно в это время.

«Потребности в ПВО, конкретное наполнение пакетов оборонной поддержки, расширение программы PURL, перечень необходимого оборудования для восстановления энергетики после ударов, а также координация в усилении санкций — все это должно быть четко определено и доведено до каждого нашего партнера в соответствии с их реальными возможностями», — говорит глава государства.

Кроме того, Зеленский и Умеров обсудили повестку дня встреч Ставки верховного главнокомандующего, которые состоятся в ближайшее время.

Президент говорит, что подробно ведется работа над потребностями оборонной промышленности Украины. Чтобы они удовлетворялись максимально полно, в частности, состоится трансформация аппарата СНБО, отметил Зеленский.

«Показатель обеспечения фронта украинским оружием на конец этого года должен быть не менее 50%. Нужно это выполнить», — заявил он.

17 сентября Зеленский заявил, что первые два пакета военной помощи в рамках программы PURL будут содержать ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и HIMARS.

18 сентября Суспільне сообщило, что в Украину поступила первая партия военного оборудования, предусмотренная соглашением между США и НАТО в рамках программы PURL.

Инфографика: NV

13 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что еще семь стран намерены присоединиться к инициативе НАТО PURL.

14 октября посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что уже на текущей неделе следует ожидать объявлений о новых обязательствах в рамках инициативы Альянса PURL.

19 октября Зеленский сообщил, что Украина работает с европейскими партнерами, чтобы увеличить закупки американского оружия по программе PURL, в частности средств ПВО и боеприпасов для нанесения дальнобойных ударов