Помощь по механизму PURL: что это за инициатива и какие союзники платят за американское оружие для Украины

Инициатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) была создана летом 2025 года как механизм быстрой поставки Украине американского вооружения и технологий за счет добровольных взносов стран-членов НАТО и партнеров.

В своей инфографике NV рассказывает о механизме PURL, который после возвращения к власти Дональда Трампа фактически заменил собой американскую помощь Украине, которую предоставляла администрация Джо Байдена.

Реклама

Инициатива PURL была основана при содействии генерального секретаря НАТО Марка Рютте, ее поддержали президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский.

Хотя полный список ее участников не объявлен, известно, что уже 17 стран присоединились к инициативе PURL. Первыми из них стали Нидерланды, присоединившиеся в августе 2025 года.

Инфографика: NV

Среди стран-участниц PURL:

Бельгия

Дания

Эстония

Исландия

Канада

Латвия

Литва

Люксембург

Нидерланды

Германия

Норвегия

Словения

Финляндия

Швеция

Как работает механизм PURL

Украина формирует перечень критически важного вооружения

Совместно с НАТО и США согласовывается приоритетная месячная потребность критического вооружения ( месячная потребность оценивается примерно в $1 млрд — 2 пакета по $500 млн)

месячная потребность оценивается примерно в $1 млрд — 2 пакета по $500 млн) Страны НАТО ( кроме США) и партнеры осуществляют добровольные финансовые взносы для закупки

кроме США) и партнеры осуществляют добровольные финансовые взносы для закупки США осуществляют поставки необходимого вооружения, оборудования и боеприпасов в Украину после соответствующего финансирования

За эти средства закупают прежде всего то вооружение и боеприпасы, которые не производят в Европе. Среди них — американские системы ПВО и ракеты к ним.

По состоянию на 15 октября 2025 года общая сумма взносов от стран НАТО составляет более $2 млрд.

В то же время заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса сообщал, что общий бюджет инициативы PURL в октябре возрастет до 3,5 млрд долларов.