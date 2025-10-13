Сибига рассказал, сколько еще стран планируют присоединиться к закупке оружия США для Украины

Андрей Сибига сообщил, что еще семь стран намерены присоединиться к инициативе PURL (Фото: Agencja Wyborcza.pl/Dawid Zuchowicz/via REUTERS)

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что еще семь стран намерены присоединиться к инициативе НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) по закупке американского оружия для нужд Украины.

Во время пресс-конференции с главой европейской дипломатии Каей Каллас в Киеве 13 октября он заявил, что к этой инициативе уже присоединились шесть стран.

«Есть сегодня шесть стран, которые внесли конкретные суммы для ее наполнения, для продолжения программы. И мы можем по состоянию на сегодня говорить о намерении еще семи стран выступить участниками с конкретным вкладом в эту программу», — заявил он.

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что первые два пакета военной помощи в рамках Перечня приоритетных потребностей Украины (PURL) будут содержать ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и HIMARS.

16 сентября агентство Reuters со ссылкой на двух собеседников писало, что администрация Белого дома одобрила первую помощь Украине в сфере вооружения, оплаченную союзниками.

По словам источников агентства, заместитель министра обороны по вопросам политики США Элбридж Колби утвердил две поставки на 500 млн долларов в рамках механизма PURL.

4 августа министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Соединенные Штаты и Североатлантический альянс запускают новый механизм поддержки Украины — инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Благодаря этому механизму страны-члены НАТО и партнеры смогут финансировать поставки американских вооружений и технологий через добровольные взносы.