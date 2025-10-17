ЕС одобрил выделение 1,5 млрд евро на усиление обороноспособности Европы и сотрудничество с Украиной
Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен (Фото: Ritzau Scanpix/Sebastian Elias Uth via REUTERS)
Чиновники Европейского Союза согласовали выделение 1,5 млрд евро на укрепление обороноспособности Европы в условиях войны России против Украины.
Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно заявлению ЕС, Дания, которая сейчас председательствует в Совете Евросоюза, достигла предварительной договоренности с Европарламентом о предоставлении финансирования в виде грантов до 2027 года. Пятая часть средств, то есть около 300 млн евро, будет направлена на углубление оборонного сотрудничества с Украиной.
Основные цели программы:
уменьшение зависимости ЕС от американских вооружений;
оптимизация совместных закупок;
повышение конкурентоспособности европейской оборонной и аэрокосмической промышленности.
уменьшение зависимости ЕС от американских вооружений;
оптимизация совместных закупок;
повышение конкурентоспособности европейской оборонной и аэрокосмической промышленности.
После принятия нового бюджета ЕС программу планируют пополнить дополнительными средствами. Финансовый план на 2028−2034 годы предусматривает выделение 131 млрд евро на оборону и космос.
Договоренность, достигнутая 16 октября, стала результатом более чем годовой дискуссии вокруг принципа «покупай европейское», в которой Франция настаивала на приоритете для европейских производителей.
Согласно новым правилам, доля компонентов, закупленных за пределами ЕС или ассоциированных стран, не должна превышать 35% стоимости конечного продукта.
«План расширит наши возможности по производству и поставке критически важного оборонного оборудования и обеспечит способность Европы быстро и решительно реагировать на все более сложную ситуацию с безопасностью», — заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.