Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что на этой неделе следует ожидать объявлений о новых обязательствах в рамках инициативы Альянса PURL .

Об этом он заявил журналистам во вторник, 14 октября, сообщает издание Европейская правда.

Инициатива PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) предусматривает закупки вооружений у США европейскими государствами-членами НАТО для их дальнейшей передачи Украине.

Уитакер убежден: объявления о новых поставках оружия Киеву в рамках этой программы прозвучат уже на этой неделе.

Кроме того, он соглашается с тем, что южноевропейские союзники НАТО должны более активно приобщаться к инициативе PURL.

«Благодаря PURL президент Трамп предоставил возможность нашим европейским союзникам по НАТО, а также Канаде, покупать лучшее в мире американское вооружение и боеприпасы и передавать их Украине. Украина в этом нуждается, она этого хочет, и мы должны гарантировать непрерывность поставок, чтобы союзники активнее участвовали в закупках», — сказал Уитакер.

Дипломат отметил, что механизм PURL «пока работает стабильно и эффективно». Он рассказал, что недавно еще несколько стран объявили о своем намерении присоединиться. В частности, это произошло после предыдущих заявлений Канады, Нидерландов, Германии, а также совместного обещания Дании, Норвегии и Швеции.

Посол США при НАТО призвал те страны, которые еще не присоединились к инициативе, сделать это сейчас.

Витакер подчеркнул, что «если Украина должна получить все необходимое для своей защиты, самый быстрый и практичный способ помощи союзников — инвестировать в PURL».

«Эта программа является жизненно важной, и союзники должны действовать немедленно, чтобы усилить давление на Россию и заставить ее сесть за стол переговоров и согласиться на мир», — говорит Уитакер.

16 сентября агентство Reuters со ссылкой на двух собеседников писало, что администрация Белого дома одобрила первую помощь Украине в сфере вооружения, оплаченную союзниками.

17 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что первые два пакета военной помощи в рамках программы PURL будут содержать ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и HIMARS.

18 сентября Суспільне сообщило, что в Украину поступила первая партия военного оборудования, предусмотренная соглашением между США и НАТО в рамках программы PURL.

13 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что еще семь стран намерены присоединиться к инициативе НАТО PURL.