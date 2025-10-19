«ПВО и некоторые средства дальнобойности». Украина работает с партнерами в Европе, чтобы увеличить закупки американского оружия по программе PURL

19 октября, 16:43
Поделиться:
По словам Владимира Зеленского, увеличение закупок по программе PURL будет касаться ПВО (Фото: Bundeswehr/flickr.com)

По словам Владимира Зеленского, увеличение закупок по программе PURL будет касаться ПВО (Фото: Bundeswehr/flickr.com)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина работает с европейскими партнерами, чтобы увеличить закупки американского оружия по программе PURL, в частности закупки средств ПВО и средств для нанесения дальнобойных ударов.

«Работаем с партнерами в Европе, чтобы расширить программу PURL и увеличивать закупки американского оружия. В частности, это ПВО и некоторые средства нашей дальнобойности. На следующей неделе будем говорить с партнерами в Европе о новых взносах в программу PURL», — заявил Зеленский во время видеообращения.

Реклама

Он добавил, что Украина готовит «очень важные договоренности» с некоторыми странами по оружию и оборонным технологиям.

Читайте также:
Шмыгаль заявил, что на программу PURL в 2026-м понадобится от $12 до 20 млрд

«Будет расширение наших возможностей. Команда Офиса сейчас финализирует одно соглашение, которое мы уже несколько месяцев готовим», — отметил президент Украины.

17 сентября Зеленский заявил, что первые два пакета военной помощи в рамках программы PURL будут содержать ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и HIMARS.

18 сентября Суспільне сообщило, что в Украину поступила первая партия военного оборудования, предусмотренная соглашением между США и НАТО в рамках программы PURL.

13 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что еще семь стран намерены присоединиться к инициативе НАТО PURL.

Читайте также:
НАТО давит на страны, которые еще не присоединились к закупке американского оружия для Украины — Politico

14 октября посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что уже на текущей неделе следует ожидать объявлений о новых обязательствах в рамках инициативы Альянса PURL.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Военная помощь ПВО Война России против Украины Владимир Зеленский дальнобойное оружие

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies