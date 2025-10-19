«ПВО и некоторые средства дальнобойности». Украина работает с партнерами в Европе, чтобы увеличить закупки американского оружия по программе PURL

По словам Владимира Зеленского, увеличение закупок по программе PURL будет касаться ПВО (Фото: Bundeswehr/flickr.com)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина работает с европейскими партнерами, чтобы увеличить закупки американского оружия по программе PURL , в частности закупки средств ПВО и средств для нанесения дальнобойных ударов.

«Работаем с партнерами в Европе, чтобы расширить программу PURL и увеличивать закупки американского оружия. В частности, это ПВО и некоторые средства нашей дальнобойности. На следующей неделе будем говорить с партнерами в Европе о новых взносах в программу PURL», — заявил Зеленский во время видеообращения.

Он добавил, что Украина готовит «очень важные договоренности» с некоторыми странами по оружию и оборонным технологиям.

«Будет расширение наших возможностей. Команда Офиса сейчас финализирует одно соглашение, которое мы уже несколько месяцев готовим», — отметил президент Украины.

17 сентября Зеленский заявил, что первые два пакета военной помощи в рамках программы PURL будут содержать ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и HIMARS.

18 сентября Суспільне сообщило, что в Украину поступила первая партия военного оборудования, предусмотренная соглашением между США и НАТО в рамках программы PURL.

13 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что еще семь стран намерены присоединиться к инициативе НАТО PURL.

14 октября посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что уже на текущей неделе следует ожидать объявлений о новых обязательствах в рамках инициативы Альянса PURL.