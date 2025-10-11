Бельгия на следующей неделе получит первые F-35 из США, это откроет путь для передачи F-16 Украине

Бельгия получит первые четыре истребителя F-35 из США в понедельник, 13 октября. Поставка этих самолетов станет важным этапом на пути к передаче Украине бельгийских F-16 .

Об этом сообщил министр обороны страны Тео Франкен в комментарии изданию Le Soir.

«Мы начали с посещения завода Lockheed Martin в Форт-Верти, штат Техас, на производственной площадке наших F-35. Первые четыре самолета прибудут во Флорен в понедельник», — сказал он.

8 октября Defense Express писал, что в Бельгию через семь лет после закупки у США прибудут истребители F-35. Благодаря этому Брюссель уже в 2026 году может передать Украине дополнительные F-16.

В публикации говорится, что новые бельгийские самолеты поступят на вооружение 1-й эскадрильи. Они должны быть готовы для проведения операций быстрого реагирования уже к 2027 году, отмечает издание.

Инфографика: NV

В феврале 2025-го начальник Генштаба бельгийских ВС Фредерик Вансин сказал, что Бельгия откладывает передачу Украине 30 истребителей F-16 как минимум до конца этого года.

Позже в марте посол Бельгии в Украине Люк Якобс сообщил, что Брюссель продолжает выполнять свои обязательства по передаче Украине F-16 в рамках двустороннего соглашения по безопасности.

Также в начале марта премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что передачу самолетов F-16 Украине откладывают до 2026 года. Причиной задержки является ожидание Бельгией новых самолетов F-35, которые должны заменить имеющиеся F-16. Однако де Вевер не уточнил, когда именно страна получит истребители F-35.

Инфографика: NV

В мае министр обороны Бельгии Тео Франкен говорил, что Бельгия попытается предоставить Украине истребители F-16 раньше запланированного срока.

26 августа министр иностранных дел Бельгии Максим Прево сообщил, что Брюссель передаст Украине несколько истребителей F-16 в ближайшие месяцы.