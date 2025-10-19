Военная поддержка Украины со стороны западных союзников заметно уменьшилась, а европейские страны пока не способны полностью компенсировать недостаток поставок, особенно в сфере ключевых видов вооружений.

Об этом сообщает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

По данным издания, США, которые ранее были крупнейшим донором, не предоставили ни одного нового пакета оружия с момента инаугурации Дональда Трампа. Европейские страны в начале года частично восполнили дефицит, однако масштабные поставки остаются ограниченными из-за нехватки производственных мощностей и технологических задержек.

Наибольший дефицит наблюдается в многоствольных ракетных системах, артиллерийских боеприпасах и средствах ПВО.

По данным NZZ, летом ежемесячные обязательства стран Европы сократились на 57% - с 3,8 до 1,9 млрд евро. В целом военная помощь всех доноров уменьшилась примерно на 40% по сравнению с первой половиной года.

В рамках инициативы Purl страны НАТО осуществляют совместные закупки американского вооружения для Украины. Участие в программе уже подтвердили по меньшей мере 16 государств, среди которых Дания, Норвегия, Швеция, Латвия, Германия, Нидерланды, Бельгия и Канада.

Общая сумма закупок составляет 1,9 млрд евро. В частности, Дания передала весь запас артиллерии и начала сотрудничество с украинскими производителями оружия напрямую.

Как отмечает NZZ, страны Южной Европы — Франция, Испания, Италия — имеют большие запасы оружия и развитые оборонные отрасли, что делает их менее уязвимыми к российским провокациям и дает потенциал для более активного участия в будущих поставках.