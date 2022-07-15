В Виннице снесут здание Дома офицеров после ракетных ударов РФ — глава ОВА 15 июля, 14:13 Здание Дома офицеров в Виннице значительно пострадало после ракетных ударов РФ (Фото:ГСЧС)

В центре Винницы снесут здание Дома офицеров, которое значительно пострадало в результате ракетных ударов РФ 14 июля.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Борзов в Telegram.

«Здание Дома офицеров будет снесено. Судьбу Юбилейного решит экспертная комиссия», — отметил он.

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Борзов добавил, что по состоянию на 12:00 15 июля в больницы города обратилось 197 пострадавших: 110 людям оказали помощь амбулаторно, еще 80 остаются на стационарном лечении.

14 июля Россия нанесла ракетные удары по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города. 23 человека погибли, среди них трое детей — одна девочка и два мальчика. 18 человек до сих пор считаются пропавшими без вести, в городе продолжается разбор завалов.

Для нанесения удара использовали ракеты типа Калибр, оккупанты запустили их с мыса Фиолент в оккупированном Крыму.

После мощных атак по городу украинские власти призвали мировое сообщество признать Россию страной-террористом.

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