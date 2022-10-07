Военный преступник, но глава государства. Вениславский рассказал, когда смогут арестовать Путина 7 октября, 14:41 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Grigory Sysoyev/Kremlin via REUTERS)

Член комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский в эфире Радио НВ рассказал, когда могут арестовать российского диктатора Владимира Путина.

«К большому сожалению, сейчас сказать, что существующие механизмы позволят арестовать Путина, когда он будет за границей, [нельзя]. Несмотря на то, что его признают практически все военным преступником, он пользуется иммунитетом как глава государства. Согласно Конвенции о дипломатических сношениях, он не может быть арестован», — считает Вениславский.

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Вместе с тем, добавил нардеп, в будущем одной из задач специально созданного Международного уголовного суда будет привлечение к ответственности высших должностных лиц РФ за совершенные в Украине преступления.

Ожидается, что Путин будет выезжать за пределы территории России в ноябре этого года для участия в саммите G20. 18 августа президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что ожидает участия диктатора в саммите, который состоится на Бали.

Видодо пригласил Путина на саммит, несмотря на возражения некоторых стран Запада, в частности США, на фоне того, как Россия начала свою захватническую войну против Украины.

После того как Джакарта отказалась отозвать приглашение для Путина, США и некоторые другие члены Большой семерки призвали Индонезию пригласить на саммит G20 и Украину.

27 апреля Видодо во время телефонного разговора пригласил Зеленского принять участие в саммите G20, а 29 апреля связался с Путиным, который во время разговора подтвердил, что принял приглашение на саммит. Президент Индонезии утверждает, что принимающая сторона в этом году «хочет объединить G20» и «не допустить раскола».

Через месяц, 27 мая, Зеленский также принял приглашение на саммит G20 и выразил надежду на то, что там будут присутствовать только друзья Украины.

В Украине еще не определились с форматом участия Зеленского в саммите. Он может присоединиться и дистанционно, как это делал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на саммите министров иностранных дел стран Большой двадцатки в июле, где участники бойкотировали представителя страны-агрессора РФ Сергея Лаврова.

Зеленский заявлял, что его участие в саммите будет зависеть от ситуации на фронте и состава участников.