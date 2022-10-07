Нобелевскую премию мира получили украинский Центр гражданских свобод, беларус Алесь Беляцкий и российский Мемориал 7 октября, 12:03 Правозащитники из Украины, Беларуси и России стали лауреатами Нобелевской премии мира (Фото:The Nobel Prize)

Нобелевскую премию мира получила украинская правозащитная организация Центр гражданских свобод, беларуский правозащитник Алесь Беляцкий, а также российская правозащитная организация Мемориал.

Об этом в пятницу, 7 октября, сообщает пресс-служба Нобелевского комитета.

Лауреаты представляют гражданское общество в своих странах. Они на протяжении многих лет продвигали право критиковать власть и защищать основные права граждан, отметили в комитете.



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«Они приложили выдающиеся усилия для документирования военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотребления властью. Вместе они демонстрируют значение гражданского общества для мира и демократии», — говорится в сообщении.

Общественная организация Центр Гражданских Свобод (ЦГС) создана 30 мая 2007 года и расположена в Киеве. Ее миссией является продвижение ценностей прав человека, демократии и солидарности в Украине и Евразии ради реального утверждения принципа человеческого достоинства.



Алесь Беляцкий — беларуский правозащитник, председатель правозащитного центра Вясна. Был задержан в июле 2021 года. Признан политическим заключенным.

Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество Мемориал — неправительственная организация, созданная для исследования политических репрессий в СССР. В декабре 2021 года власти РФ ликвидировали российские юридические лица Международного Мемориала и Правозащитного центра Мемориал. Представители организаций сообщили, что обе организации продолжат свою работу без юридических лиц.

