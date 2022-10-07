«Два лауреата — представители стран, напавших на Украину». В Офисе президента прокомментировали Нобелевскую премию мира 7 октября, 14:50 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

В Офисе президента отреагировали на Нобелевскую премию мира в этом году, заявив, что двое из лауреатов являются представителями России и Беларуси — стран, напавших на Украину.

Об этом советник главы ОП Михаил Подоляк написал в Twitter.

«У Нобелевского комитета однозначно интересное понимание слова „мир“, если Нобелевскую премию мира вместе получают представители двух стран, напавших на третью. Ни российские, ни белорусские организации так и не смогли организовать сопротивление этой войне. Нобель в этом году просто "супер"», — заявил он.

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В этом году Нобелевскую премию мира получила украинская правозащитная организация Центр гражданских свобод, белорусский правозащитник Алесь Беляцкий, а также российская правозащитная организация Мемориал.

В Норвежском Нобелевском комитете объяснили, что присуждая премию этим лауреатам, «хочет отметить трех выдающихся поборников прав человека, демократии и мирного сосуществования в соседних странах — Беларуси, России и Украине».

Комитет считает, что благодаря усилиям в пользу гуманистических ценностей, антимилитаризма и принципов права они «возродили и почтили видение мира и братства между нациями, которое исповедовал Альфред Нобель — видение, наиболее нуждающееся в современном мире».