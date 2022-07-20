«Судебная практика сформулировалась быстро». Что ждет лиц, игнорирующих повестки — адвокат 20 июля, 06:26 Можно ли попасть за решетку за уклонение от мобилизации (Фото:facebook.com/TerritorialDefenseForces)

Во время объявленной в стране общей мобилизации за уклонение от нее предусмотрена уголовная ответственность.

Мобилизации подлежат все граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, способные выполнять свой воинский долг, кроме исключений, предусмотренных законом. Женщины в Украине также военнообязанны, но сейчас Минобороны сообщает, что о призыве женщин речь не идет.

Видео дня

Любое лицо, получившее повестку, должно в определенный срок обратиться в указанный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (заменили военкоматы). Это касается и лиц, имеющих право на отсрочку или непригодных к службе по состоянию здоровья. В ВСУ сообщают, что повестка в ТЦК преимущественно выдается с целью уточнения информации о лице, а не его немедленной мобилизации в воинскую часть.

Адвокат Владимир Адонин рассказал, что такие правонарушения, когда лицо уклоняется от мобилизации, регулируют несколько статей:

статья 336 УК Украины ( самая распространенная) — уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу, на призыв лиц из резервистов в особый период;

самая распространенная) — уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу, на призыв лиц из резервистов в особый период; статья 336−1 УК Украины — уклонение от прохождения службы гражданской защиты в особый период или в случае проведения целевой мобилизации;

статья 337 УК Украины — уклонение от военного учета или учебных ( специальных) собраний.

По закону лица, отказавшиеся служить, могут получить приговор в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. «На практике уклонщики получают более легкое наказание», — прокомментировал правозащитник.

Какое наказание можно получить за игнорирование повестки во время войны

Субъектом преступления, предусмотренного статьей 336 УК Украины, является военнообязанное лицо в случае, если ему должным образом (в установленном законом порядке) сообщили о необходимости явиться в конкретный срок в указанный территориальный центр комплектования, а она уклонилась от призыва (проигнорировала сообщение и не обратилась в ТЦК).

Для квалификации действий человека по ст. 366 УК Украины необходимо:

установить умысел и цель в уклонении от призыва при мобилизации;

установить противоправный отказ от прохождения военно-врачебной комиссии.

«Судебная практика достаточно быстро сформировалась в этой плоскости и насчитывает десятки приговоров о привлечении к ответственности виновных. Почти всегда » Стороны идут на сделку". Часто человеку предлагается заключить соглашение со стороной обвинения ( прокурором) о признании виновности. Содержание такого соглашения и порядок судебного производства при его заключении предусмотрены статьями 472, 474 УПК Украины, — пояснил Адонин. — Такое соглашение утверждается приговором, если суд убедится, что соглашение может быть утверждено и назначает согласованную сторонами меру наказания.

Чаще виновное лицо и прокурор в соглашении о признании вины согласовывают наказание в виде испытательного срока, то есть наказание с испытанием".

Части 2, 3, 4 ст. 75 УК Украины предусматривают, что суд может принять решение об освобождении лица от отбывания наказания в случае утверждения соглашения о признании вины, если сторонами соглашения согласовано освобождение от отбывания наказания по испытанию и согласовано наказание в виде:

исправительных работ;

служебного ограничения ( для военнослужащих);

ограничение свободы;

лишение свободы на срок не более пяти лет.

В случае, если суд и обвиняемый заключают соглашение о признании виновности, суд принимает решение освободить лицо от отбывания назначенного наказания, если во время испытательного срока оно не совершит новых уголовных правонарушений и исполнит возложенные на него обязанности. Продолжительность срока и обязанности определяются судом.

Уклонение от службы в военное время в суде обычно ведет к назначенному судом наказанию с испытанием, что на практике означает отсутствие заключения. Испытательный срок устанавливается судом продолжительностью от одного года до трех лет. После установления судом испытательного срока на виновное лицо возлагаются определенные обязанности, предусмотренные статьей 76 УК Украины", — разъяснил адвокат.

По словам адвоката, при установлении испытательного срока при утверждении соглашения о признании виновности в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины, на виновное лицо возлагают следующие обязанности:



периодически появляться для регистрации в соответствующее государственное учреждение по пробации;

уведомлять это учреждение об изменении места жительства, работы или обучения.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.