Четыре случая. Когда военнообязанные украинцы могут получить повестку повторно 3 сентября, 02:08 Повестки во время военного положения (Фото:Силы территориальной обороны ВСУ \ facebook)

В Украине идет военное положение, во время которого все военнообязанные лица могут быть мобилизованы на службу.

НВ рассказывает о ситуациях, в которых украинцы могут получить повестку от ТЦК во второй раз.

1 Мобилизационное распоряжение

Получение повестки не означает, что человек немедленно мобилизован на фронт. В Украине повестки могут быть четырех типов: для уточнения учетных данных, для прохождения ВЛК, срочной военной службы и мобилизационного распоряжения. Именно четвертый тип означает, что лицо будет отправлено на службу во время военного положения.

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То есть, сначала человек может получить повестку для уточнения учетных данных. Это означает, что ему необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и предоставить сведения о себе: свое состояние здоровья, семейное положение, а также наличие или отсутствие права на получение отсрочки.

Второй раз такое лицо может получить повестку-мобилизационное распоряжение, в которой будет уведомлено место и дату, куда военнообязанный должен явиться для отправки на службу.

2 По истечении срока отсрочки

Законом Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации предусмотрены категории лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Она может предоставляться по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья или вследствие бронирования сотрудника предприятием, имеющим на это право.

Если лицо в результате прохождения ВЛК признано временно непригодным или получило подтверждение, что требует лечения, он может получить отсрочку сроком до шести месяцев. После этого она будет обязана снова пройти военно-врачебную экспертизу, чтобы выявить, пригодна ли она к службе.

Отсрочка по причине бронирования также предоставляется сроком максимум на шесть месяцев. Недавно в Украине было предложено продлить ее срок для некоторых категорий граждан.

После истечения срока отсрочки лицо может вновь получить повестку для призыва на военную службу.

Также право на отсрочку имеют некоторые категории лиц в соответствии с их деятельностью. Например, студенты, обучающиеся по очной или дуальной форме обучения, а также работники сферы образования. Они могут потерять свою отсрочку после выпуска из месяца обучения, отчисления оттуда или увольнения с места работы.

3 Повестки на улицах

В Украине не существует единого реестра с информацией о военном учете. Также ТЦК между собой не обмениваются информацией. Поэтому могут случаться случаи, когда повестки на улицах, блокпостах, общественных местах вручают лицам, имеющим право на отсрочку или уже установленным на военный учет в другом районе или области.

4 После отбывания наказания

В Украине предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от призыва. В случае, если вина личности будет доказана, она может быть наказана в соответствии со ст. 336 УКУ. Вместе с тем эта статья не предусматривает снятия правонарушителя с военного учета и предоставления ему отсрочки от мобилизации. Все, кто осужден по этой статье, могут подлежать мобилизации и могут повторно получить соответствующие повестки.

Также согласно ст. 14, 37 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе на районные (городские) комиссии по вопросам приписки возлагается взятие на военный учет военнообязанных граждан, которые ранее были приговорены к лишению свободы, ограничению свободы, аресту или исправительным работам за совершение уголовного проступка, нетяжкого преступления, в том числе с освобождением от отбывания наказания и исключения по военному учету граждан, которые ранее были приговорены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

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