Данные по областям. Сколько в Украине зафиксировано уклоняющихся от мобилизации 1 сентября, 16:34 Стало известно, сколько уклоняющихся от призыва в Украине могут понести наказание (Фото:Министерство обороны Украины \ facebook)

Стало известно количество лиц, уклоняющихся от призыва. По свежим данным, четверть из них — внутриперемещенные лица.

С начала полномасштабного вторжения России в Украине по состоянию на 30.08.2022 года Единый государственный реестр судебных решений содержит 66 приговоров по уголовным правонарушениям, предусмотренным ст. 336 Уголовного кодекса Украины (Уклонение от призыва по мобилизации). Об этом сообщает Украинский Хельсинкский союз по правам человека. Они отметили, что ни один из приговоров не является оправдательным — то есть все обвиняемые признали свою вину.

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Согласно ст. 36 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Ранее НВ рассказывал, может ли лицо после отбывания наказания за уклонение от укрытия получить повестку снова.

Количество приговоров за уклонение от призыва по областям Украины:

Волынская область — 5 приговоров ( один относительно внутренне перемещенного лица);

один относительно внутренне перемещенного лица); Днепропетровская область — 7 приговоров ( один относительно внутренне перемещенного лица);

один относительно внутренне перемещенного лица); Житомирская область — 1 приговор;

Закарпатская область — 31 приговор ( 9 относительно внутренне перемещенных лиц);

9 относительно внутренне перемещенных лиц); Ивано-Франковская область — 2 приговора ( один относительно внутренне перемещенного лица;

один относительно внутренне перемещенного лица; Кировоградская область — 2 приговора;

Львовская область — 10 приговоров ( 2 приговора в отношении внутренне перемещенных лиц);

2 приговора в отношении внутренне перемещенных лиц); Полтавская область — 1 приговор;

Ровенская область — 1 приговор;

Сумская область — 1 приговор;

Харьковская область — 2 приговора ( 2 относительно внутренне перемещенных лиц)"

2 относительно внутренне перемещенных лиц)" Черкасская область — 2 приговора;

Черновицкая область — 1 приговор.

" В большинстве приговоров судами назначено " стандартное" наказание в виде лишения свободы сроком на три года с испытательным сроком на один год, — прокомментировал адвокат Роман Лихачев. — Лишь один раз судом назначено наказание по статье 336 УК Украины в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком на три года.

Среди осужденных Мукачевским горрайонным судом ( 19 приговоров) Закарпатской области 30% приговоров в отношении внутренне перемещенных лиц, в том числе из Донецкой, Луганской, Запорожской областей.

Напомним, недавно в ОК Юг рассказали, что в настоящее время в армию мобилизовано около 1 млн человек. По словам генерал-майора Андрея Ковальчука, дополнительно могут призвать еще половину этого количества.

Ранее НВ рассказал о категориях лиц, которых не могут мобилизовать во время военного положения.

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