Могут использовать для мобилизации. Мариупольцев призвали не участвовать в псевдореферендуме 21 сентября, 16:10 Оккупированный Мариуполь, 7 апреля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мариупольский городской совет в Telegram призвал жителей временно оккупированного Мариуполя не участвовать в «референдуме» о присоединении к России.

Отмечено, что в связи с успешным контрнаступлением ВСУ оккупанты паникуют и спешат провести псевдореферендумы в ближайшее время. В частности, готовятся устроить и в Мариуполе.



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В горсовете подчеркнули, что результаты уже известны заранее, потому что о свободе выбора речь не идет.



Там также напомнили, что в 2014 году в Мариуполе уже пытались провести такой референдум, но это ничего не дало. Мариуполь освободили от бандитских формирований так называемых «ДНР».



«Сейчас уже второй раз российские оккупанты планируют организовать в Мариуполе скорый референдум под дулом автомата, несмотря на боевые действия, нарушая все существующие нормы демократического и международного права. Как в тот раз, так и сейчас результаты фейковых референдумов ничего не изменят. Мариуполь — это Украина, был, есть и будет!» — говорится в сообщении.



Мариупольский горсовет также добавил, что согласно статье 111−1 за коллаборационизм предусмотрена уголовная ответственность.

«Призываем мариупольцев не участвовать в псевдореферендуме! Ваши личные данные могут использоваться для дальнейших манипуляций и мобилизации», — подчеркнули в сообщении.



20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили даты своих псевдореферендумов. Боевики «Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23−27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.



Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.



Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шантаж России по поводу проведения «референдумов» на временно оккупированных территориях страхом разгрома. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать на захваченных территориях, ничего не изменят.



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