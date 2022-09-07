В Мелитополе взорвали штаб Единой России, где оккупанты готовили «референдум» — мэр

7 сентября, 23:08
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Мелитополь, 3 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мелитополь, 3 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во временно оккупированном Мелитополе взорвали штаб оккупантов, где готовили «референдум». Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

«Еще на один шаг дальше от псевдореферендума. Сегодняшние взрывы в Мелитополе — это минус очередной штаб Единой России», — написал он в Telegram.

Федоров уточнил, что оккупанты разместили штаб в здании Новой почты по улице Ломоносова.

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О взрывах в оккупированном городе стало известно приблизительно в 22:00.

Российские прокремлевский СМИ подтвердили ликвидацию штаба.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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