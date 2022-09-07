В Мелитополе взорвали штаб Единой России, где оккупанты готовили «референдум» — мэр
Мелитополь, 3 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Во временно оккупированном Мелитополе взорвали штаб оккупантов, где готовили «референдум». Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.
«Еще на один шаг дальше от псевдореферендума. Сегодняшние взрывы в Мелитополе — это минус очередной штаб Единой России», — написал он в Telegram.
Федоров уточнил, что оккупанты разместили штаб в здании Новой почты по улице Ломоносова.
О взрывах в оккупированном городе стало известно приблизительно в 22:00.
Российские прокремлевский СМИ подтвердили ликвидацию штаба.
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