По новым правилам. В Минобороны объяснили, кто имеет право на дополнительные выплаты военным 30 и 100 тысяч гривен 10 марта, 13:14 Выплаты военным в Украине — кто имеет право на 100 тысяч выплат и при каких условиях (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Военные в 2022 году получали 30 тысяч гривен доплат, а за участие в боевых действиях на фронте и ранения — 100 тысяч гривен. В Департаменте соцобеспечения Минобороны объяснили, что изменилось с февраля 2023 года

С 1 февраля 2023 г из-за Приказа Министерства обороны Украины от 25.01.2023 № 44 О внесении Изменений в Порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам, дополнительные выплаты военным начисляются не всем. Сейчас 30 тысяч гривен получают военные за выполнение боевых задач, некоторые командиры могут получить 50 тысяч гривен выплаты, а 100 тысяч гривен получает некоторые категории военных на передовой.

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Как пояснил Департамент социального обеспечения Министерства обороны Украины Army Inform, на выплату 100 тысяч гривен все еще претендует несколько категорий военнослужащих.

Какие военные получают 100 тысяч, а какие - 120 тысяч гривен

«Военнослужащие, участвующие в боях на линии столкновения с врагом, получают ежемесячное денежное довольствие и дополнительное вознаграждение за непосредственное участие в боевых действиях. В настоящее время минимальный размер ежемесячного денежного довольствия военнослужащего Вооруженных Сил Украины с 01.02.2023 года составляет 20100 грн. Конкретный размер месячных выплат военнослужащего зависит от занимаемой должности», ― объяснили в Минобороны.

100 тысяч гривен выплачивается пропорционально месяц участия в боевых действиях. Если военнослужащий целый месяц принимал непосредственное участие в боевых действиях (без условия обязательного непосредственного огневого контакта с врагом) на линии боевого столкновения, за этот месяц он получил минимум 120100 грн.

Кроме того, Приказом Главнокомандующего ВСУ более четко определены районы (территории) ведение боевых (военных) действий.

Таким образом, право на выплаты 100 тысяч гривен имеют военные, принимающие непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивающие осуществление мер по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах их ведения (осуществление), в частности на временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины, на территории между позициями сил обороны и позициями войск государства-агрессора, в период осуществления указанных мероприятий (в том числе военнослужащим срочной службы) и выполняют боевые (специальные) задачи (в расчете на месяц пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях):

во время ведения боевых ( специальных) действий на линии боевого столкновения с противником на глубину выполнения боевых ( специальных) задач воинской частью ( подразделением, в том числе сводным) первого эшелона обороны или наступления ( контрнаступления, контратаки) в батальон включительно;

специальных) действий на линии боевого столкновения с противником на глубину выполнения боевых специальных) задач воинской частью подразделением, в том числе сводным) первого эшелона обороны или наступления контрнаступления, контратаки) в батальон включительно; по выявлению воздушных целей противника в районах ведения военных ( боевых) действий;

боевых) действий; по совершению полетов, ведению воздушного боя в районах ведения военных ( боевых) действий;

боевых) действий; по огневому поражению противника в составе подразделения ( средства) ракетных войск и артиллерии в районах ведения военных ( боевых) действий;

средства) ракетных войск и артиллерии в районах ведения военных боевых) действий; по огневому поражению воздушных ( морских) целей противника;

морских) целей противника; по выводу воздушных судов из-под удара противника с выполнением взлета;

кораблями, катерами, судами в морской, речной акватории ( за пределами внутренних акваторий портов, пунктов базирования, мест временного базирования);

за пределами внутренних акваторий портов, пунктов базирования, мест временного базирования); по отражению вооруженного нападения ( огневого поражения противника) на охраняемые объекты, освобождение таких объектов в случае их захвата или насильственного завладения оружием, боевой и другой техникой;

огневого поражения противника) на охраняемые объекты, освобождение таких объектов в случае их захвата или насильственного завладения оружием, боевой и другой техникой; на территории противника ( в том числе на территории между позициями войск противника и своих войск, временно оккупированных ( захваченных) противником территориях);

в том числе на территории между позициями войск противника и своих войск, временно оккупированных захваченных) противником территориях); медицинскому персоналу медицинских частей и подразделений в районах ведения военных ( боевых) действий.

За какие задачи дополнительная выплата составляет 30 тысяч, а когда 100 тысяч гривен

«Во время действия военного положения дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен выплачивается военнослужащим, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивают осуществление мер по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах ведения военных (боевых) действий за время выполнения задач по огневому поражению противника в составе подразделения (средства) ракетных войск и артиллерии», ― подчеркнули в Минобороне.

В то же время за время выполнения боевых (специальных) задач (согласно боевому приказу или распоряжению) по огневому поражению противника в составе подразделения (средства) ракетных войск и артиллерии, который включен в действующих группировок войск (сил) Сил обороны государства, на границе или вне районов ведения боевых (военных) действий, дополнительное вознаграждение выплачивается в размере 30 тысяч гривен.

Какие роды войск получают выплаты 100 тысяч гривен

Кроме пехоты в Сухопутных войсках летчики, военнослужащие противовоздушных сил и саперы также могут получать 100 тысяч гривен за выполнение боевых задач.

Выплаты 100 тысяч гривен производятся в расчете на месяц пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях):

летчики:

по совершению полетов в районах ведения военных ( боевых) действий, ведение воздушного боя;

боевых) действий, ведение воздушного боя; по выводу воздушных судов из-под удара противника с выполнением взлета - независимо от районов выполнения задач;

военнослужащие противовоздушных сил:

по выявлению воздушных целей противника в районах ведения военных ( боевых) действий;

боевых) действий; по огневому поражению воздушных целей противника - независимо от районов выполнения задач;

саперы:

по выполнению боевых ( специальных) задач на линии боевого столкновения с противником на глубину выполнения боевых ( специальных) задач воинской частью ( подразделением, в том числе сводным) первого эшелона обороны или наступления ( контрнаступления, контратаки) в батальон включительно;

специальных) задач на линии боевого столкновения с противником на глубину выполнения боевых специальных) задач воинской частью подразделением, в том числе сводным) первого эшелона обороны или наступления контрнаступления, контратаки) в батальон включительно; на территории противника ( в том числе на территории между позициями войск противника и своих войск, временно оккупированных ( захваченных) противником территориях).

Когда военные получают 100 тысяч гривен за ранение

В Украине предусмотрена выплата 100 тысяч гривен также военным за ранение и за попадание в плен, они могут включаться в приказы о выплате дополнительного вознаграждения при:

в связи с ранением ( контузией, травмой, увечьем), связанной с защитой Родины, находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения ( в том числе зарубежных), - со дня получения такого ранения, включая время перемещения в больничное учреждение ( в том числе из одного больничного учреждения здравоохранения в другое), либо находятся в отпуске для лечения после тяжелого ранения по заключению ( постановлением) военно-врачебного ( лекарственно-экспертной) комиссии;

контузией, травмой, увечьем), связанной с защитой Родины, находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения в том числе зарубежных), - со дня получения такого ранения, включая время перемещения в больничное учреждение в том числе из одного больничного учреждения здравоохранения в другое), либо находятся в отпуске для лечения после тяжелого ранения по заключению постановлением) военно-врачебного лекарственно-экспертной) комиссии; захвачены в плен ( кроме добровольно сдавшихся в плен) или являющихся заложниками, а также интернированные в нейтральные государства или безвестно отсутствующие ( в случае, когда указанные события произошли как до введения военного положения, так и после его введения), - за время пребывания в плену ( заложниках) и до дня освобождения включительно или за время пребывания в интернировании и до дня возвращения в Украину или за время безвестного отсутствия.