Влияет на выплаты военным и семьям. Как получить справку о пребывании военнослужащего в плену 10 марта, 16:11 В Украине упростили порядок получения справки о пребывании в плену (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

В Украине упростили алгоритм получения справки о нахождении военного в плену. Рассказываем, как подать документы на ее получение и когда ее подготовят.

Справка о пребывании в плену ― обязательный документ в перечне документов для военных, которые подаются в Комиссию по вопросам установления факта лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины.

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Порядок получения справки утвержден Постановлением КМУ № 55 Об утверждении Порядка оформления справок о нахождении лиц в местах несвободы в результате вооруженной агрессии против Украины или интернирования в нейтральных государствах.

Как сообщает Правительственный портал, Кабмин внес изменения в это постановление, которыми упрощен порядок оформления справок.

Кто может получить и кому подавать заявку

Справка о пребывании военнослужащего в плену выдается гражданам Украины и иностранцам. Подать заявку на получение могут:

военнослужащий лично;

родственники военнослужащего ( супруга/супруг, дети, родители, братья/сестры другие близкие родственники);



Куда подается заявка и что в нем должно быть указано

Для получения справки человек может обращаться лично или через законного представителя или члена семьи в электронном виде или придя лично в учреждение.

Заявление пишется в произвольной форме, должно быть прошение о выдаче соответствующей справки, и подается в такие учреждения:

Минобороны;

другого центрального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство военными формированиями, образованными в соответствии с законом;

правоохранительного органа или государственного органа специального назначения с правоохранительными функциями;

командира подразделения Вооруженных сил;

иного образованного в соответствии с законом военного формирования или органа, который входит в состав сил безопасности и сил обороны Украины.

Также можно подать заявление через Национальное информационное бюро по горячей линии по номеру 1648 или по номеру +38−044−2878165 из-за границы.

В заявлении обязательно указываются следующие данные:

военное ( специальное) звание ( при наличии) у человека;

специальное) звание при наличии) у человека; фамилия, имя, отчество ( при наличии) у человека;

при наличии) у человека; способ коммуникации ( почтовый адрес и/или адрес электронной почты, номер телефона);

почтовый адрес и/или адрес электронной почты, номер телефона); военное формирование или правоохранительный или другой государственный орган ( с указанием структурного подразделения, если такая информация известна лицу), в штате ( штатном расписании) которого находилось лицо на момент лишения личной свободы;

с указанием структурного подразделения, если такая информация известна лицу), в штате штатном расписании) которого находилось лицо на момент лишения личной свободы; период пребывания в местах несвободы в результате вооруженной агрессии против Украины или интернирования в нейтральных государствах.

В случае отсутствия в заявлении указанных сведений человеку, подавшему такое заявление, справка не оформляется, о чем ему сообщается в письменном виде.

Вместе с заявлением подается копия документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины, или документа, удостоверяющего личность и подтверждающего его специальный статус, есть документа или справка о предоставлении документов для оформления паспорта гражданина Украины, выданная центром предоставления административных услуг, государственным предприятием в сферу управления ДМС, и его обособленным подразделением, территориальным органом или территориальным подразделением ДМС по форме согласно приложению 3 к Порядку оформления и выдачи справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица, утвержденного Постановлением КМУ № 509 для лиц, идентифицированных за известно демографического реестра или ведомственной информационной системы ДМС

Сроки оформления справки о пребывании в плену

Справка оформляется в течение 30 календарных дней, может быть выдана лично в руки или отправлена по почте. Ведется учет справок, им присваиваются номера. Перед выдачей справка подписывается уполномоченным должностным лицом, скрепляется гербовой печатью.

Она выдается бесплатно под подпись в журнале о выдаче справок, который ведется в произвольной форме. Если справка высылается заявителю по почтовой отправке, в журнале указывается номер и дата реестра почтовой отправки.