Влияет на выплаты военным и семьям. Как получить справку о пребывании военнослужащего в плену
В Украине упростили порядок получения справки о пребывании в плену (Фото:REUTERS/Marko Djurica)
В Украине упростили алгоритм получения справки о нахождении военного в плену. Рассказываем, как подать документы на ее получение и когда ее подготовят.
Справка о пребывании в плену ― обязательный документ в перечне документов для военных, которые подаются в Комиссию по вопросам установления факта лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины.
Порядок получения справки утвержден Постановлением КМУ № 55 Об утверждении Порядка оформления справок о нахождении лиц в местах несвободы в результате вооруженной агрессии против Украины или интернирования в нейтральных государствах.
Как сообщает Правительственный портал, Кабмин внес изменения в это постановление, которыми упрощен порядок оформления справок.
Кто может получить и кому подавать заявку
Справка о пребывании военнослужащего в плену выдается гражданам Украины и иностранцам. Подать заявку на получение могут:
- военнослужащий лично;
- родственники военнослужащего (супруга/супруг, дети, родители, братья/сестры другие близкие родственники);
Куда подается заявка и что в нем должно быть указано
Для получения справки человек может обращаться лично или через законного представителя или члена семьи в электронном виде или придя лично в учреждение.
Заявление пишется в произвольной форме, должно быть прошение о выдаче соответствующей справки, и подается в такие учреждения:
- Минобороны;
- другого центрального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство военными формированиями, образованными в соответствии с законом;
- правоохранительного органа или государственного органа специального назначения с правоохранительными функциями;
- командира подразделения Вооруженных сил;
- иного образованного в соответствии с законом военного формирования или органа, который входит в состав сил безопасности и сил обороны Украины.
Также можно подать заявление через Национальное информационное бюро по горячей линии по номеру 1648 или по номеру +38−044−2878165 из-за границы.
В заявлении обязательно указываются следующие данные:
- военное (специальное) звание (при наличии) у человека;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) у человека;
- способ коммуникации (почтовый адрес и/или адрес электронной почты, номер телефона);
- военное формирование или правоохранительный или другой государственный орган (с указанием структурного подразделения, если такая информация известна лицу), в штате (штатном расписании) которого находилось лицо на момент лишения личной свободы;
- период пребывания в местах несвободы в результате вооруженной агрессии против Украины или интернирования в нейтральных государствах.
В случае отсутствия в заявлении указанных сведений человеку, подавшему такое заявление, справка не оформляется, о чем ему сообщается в письменном виде.
Вместе с заявлением подается копия документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины, или документа, удостоверяющего личность и подтверждающего его специальный статус, есть документа или справка о предоставлении документов для оформления паспорта гражданина Украины, выданная центром предоставления административных услуг, государственным предприятием в сферу управления ДМС, и его обособленным подразделением, территориальным органом или территориальным подразделением ДМС по форме согласно приложению 3 к Порядку оформления и выдачи справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица, утвержденного Постановлением КМУ № 509 для лиц, идентифицированных за известно демографического реестра или ведомственной информационной системы ДМС
Сроки оформления справки о пребывании в плену
Справка оформляется в течение 30 календарных дней, может быть выдана лично в руки или отправлена по почте. Ведется учет справок, им присваиваются номера. Перед выдачей справка подписывается уполномоченным должностным лицом, скрепляется гербовой печатью.
Она выдается бесплатно под подпись в журнале о выдаче справок, который ведется в произвольной форме. Если справка высылается заявителю по почтовой отправке, в журнале указывается номер и дата реестра почтовой отправки.