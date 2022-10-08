Взрыв на Крымском мосту. Российский диктатор поручил создать комиссию для расследования «чрезвычайной ситуации» 8 октября, 09:54 Пожар на Крымском мосту (Фото:REUTERS/Stringer)

Российский диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию по чрезвычайной ситуации, которая сложилась на оккупированном полуострове. Движение по Крымскому мосту, где вспыхнул сильный пожар, закрыто.

Об этом сообщили представитель российского диктатора Дмитрий Песков и оккупационный «председатель» Крыма Сергей Аксенов.

По словам Пескова, комиссия должна « выяснить причины произошедшего и как можно быстрее ликвидировать последствия». В ее состав войдут силовые структуры страны-агрессорки, а также « власть» аннексированного Крыма.

Видео дня

«Владимир Путин в связи с чрезвычайным событием на Крымском мосту получил доклады главы правительства РФ Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, главы МЧС Александра Куренкова и Минтранса Геннадия Савельева, а также руководителей силовых ведомств», — заявил Песков, цитирует РБК .

