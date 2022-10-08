Гордость оккупантов подорвана. Последствия мощного взрыва на Крымском мосту — фоторепортаж 8 октября, 16:25 Взрыв на Крымском мосту (Фото:REUTERS/Stringer)

В субботу, 8 октября, на Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный ею полуостров и через который россияне перебрасывают подкрепление для своих войск, вспыхнул пожар.

Мост частично разрушен, движение по нему закрыто. Оккупанты сначала заявили, что горит «цистерна с топливом», позже в России заявили, что на Крымском мосту якобы «взорвали грузовой автомобиль».

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В Кремле не знают, когда восстановят мост. Российский диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с чрезвычайной ситуацией на оккупированном полуострове.

Источники НВ в правоохранительных органах сообщили, что подрыв Крымского моста — спецоперация Службы безопасности Украины. Однако позже в СБУ заявили, что такие инциденты они не комментируют.

«Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого другого государственного органа Украины в „бавовне“ будем комментировать после нашей окончательной победы», — отметил спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии НВ.

НВ публикует фоторепортаж последствий взрыва на Крымском мосту.

1. Люди наблюдают за горящими топливными баками и поврежденными участками Керченского моста.

Фото: REUTERS/Stringer

2. Член следственной группы РФ осматривает последствия взрыва на Керченском мосту.

Фото: Russian Investigative Committee/Reuters TV via REUTERS

3. Вертолет сбрасывает воду для тушения горящих топливных баков рядом с поврежденными участками Керченского моста, а люди наблюдают за этим.

Фото: REUTERS/Stringer

4. Пожар на Керченском мосту на рассвете.



Фото: REUTERS/Stringer

5. Дым поднимается от пожара на Керченском мосту.

Фото: REUTERS/Stringer

6. Еще одни очевидцы случившегося.



Фото: REUTERS/Stringer

7. Инсталляции символов Z и V в поддержку российских оккупантов на фоне Керченского моста после того, как взрыв разрушил его часть.

Фото: REUTERS/Stringer

8. Вертолет сбрасывает воду для тушения горящих топливных баков на Крымском мосту.

Фото: REUTERS/Stringer

9. Еще один вид на горящие топливные баки и поврежденные участки Керченского моста в Керченском проливе.



Фото: REUTERS/Stringer