Власти оккупированного Крыма заявили, что на мосту взорвали грузовик 8 октября, 09:20 Пожар на Крымском мосту (Фото:REUTERS/Stringer)

Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на Крымском мосту взорвали грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава.

Соответствующие данные опубликовало РБК в Telegram.

Отмечается, что два автомобильных пролета моста частично обрушены.

В субботу утром, 7 октября, на Крымском мосту вспыхнул сильный пожар. РосСМИ со ссылкой на оккупационную «власть» заявили, что горит «цистерна с топливом».

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Движение по мосту закрыто. Оккупанты готовят запуск паромной переправы через пролив.