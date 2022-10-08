Власти оккупированного Крыма заявили, что на мосту взорвали грузовик
Пожар на Крымском мосту (Фото:REUTERS/Stringer)
Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на Крымском мосту взорвали грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава.
Соответствующие данные опубликовало РБК в Telegram.
Отмечается, что два автомобильных пролета моста частично обрушены.
В субботу утром, 7 октября, на Крымском мосту вспыхнул сильный пожар. РосСМИ со ссылкой на оккупационную «власть» заявили, что горит «цистерна с топливом».
Движение по мосту закрыто. Оккупанты готовят запуск паромной переправы через пролив.